Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

Quand Brentford était venu chercher Igor Thiago pour 33 millions d'euros à Bruges en 2024, tout le monde a crié au fou. Le Brésilien a depuis fait taire les sceptiques.

Igor Thiago (24 ans) avait rejoint le Club de Bruges en provenance de Ludogorets lors du mercato estival 2023. L'attaquant brésilien va rapidement trouver le chemin des filets avec les Blauw & Zwart mais ses limites, notamment sur le plan technique, lui vaudront aussi énormément de critiques.

Thiago apparaissait donc comme un attaquant prometteur mais encore à polir, et la surprise sera totale quand, début 2024, Bruges annonçait un accord avec Brentford pour un transfert dès l'été suivant... contre 33 millions d'euros.

Igor Thiago prolongé par Brentford

Une fortune, et une véritable arnaque, entendait-on dire. La malchance poursuivra même Igor Thiago et Brentford quand le Brésilien se blessera gravement dès son arrivée en Angleterre. Mais depuis, la roue a tourné.

Igor Thiago est en effet devenu l'un des attaquants les plus en vue du championnat d'Angleterre avec les Bees. Cette saison, il compte un total impressionnant de 17 buts en 26 matchs de Premier League, toujours dans son style brut de décoffrage, mais désormais épanoui.



Brentford se réjouit donc d'avoir parié sur l'ex-Brugeois à l'époque. Ce vendredi, le club anglais a annoncé avoir prolongé et amélioré le contrat d'Igor Thiago, lié aux Bees jusqu'en 2031. Le joueur est estimé à 35 millions d'euros sur Transfermarkt, une somme qui devrait encore exploser dans les mois à venir... d'autant plus s'il venait à être appelé par Carlo Ancelotti avec le Brésil.