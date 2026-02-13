Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

Photo: © photonews
Au lendemain du tirage au sort de la Nations League, on connaît désormais le programme des Diables Rouges. Le calendrier a été défini.

Ce jeudi, le tirage au sort de la Ligue des Nations a réservé du très lourd aux Diables Rouges. Comme en 2024, la Belgique affrontera en effet la France et l'Italie, avec un troisième larron plus costaud qu'Israël : ce sera la Turquie.

Autant dire que l'objectif de Rudi Garcia sera avant tout d'éviter la culbute en Ligue B, tout en espérant bien sûr faire mieux qu'il y a deux ans, quand les hommes de Domenico Tedesco n'étaient pas parvenus à battre les Bleus ni la Squadra une seule fois.

Les Diables iront en Italie pour débuter 

Au lendemain de ce tirage compliqué, on connaît désormais le calendrier des Diables. Ils débuteront à l'extérieur, en déplacement du côté de l'Italie (on ignore encore si ce sera à Rome, comme en 2024). Trois jours plus tard, la Belgique recevra la France. 

Après ces matchs qui donneront déjà une bonne idée de ce que l'on peut espérer dans cette Nations League, la Belgique recevra la Turquie le 2 octobre, avant de se rendre en France (là encore, on ignore précisément où : en 2024, les Diables avaient joué à Lyon) le 5 octobre.

La campagne se terminera les 12 et 15 novembre, par un déplacement en Turquie (plus que probablement à Istanbul) puis la réception de l'Italie. 

Calendrier :

  • Vendredi 25/09/2026 : Italie - Belgique

  • Lundi 28/09/2026 : Belgique - France

  • Vendredi 02/10/2026 : Belgique - Turquie

  • Lundi 5/10/2026 : France - Belgique

  • Jeudi 12/11/2026 : Turquie - Belgique

  • 15/11/2026 : Belgique - Italie

Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour

C'est signé... Taravel ? "Il a trouvé les mots justes, j'étais prêt à tout pour lui"

Les supporters de Bruges sont prévenus : Aleksandar Stankovic annonce où il ira

Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

Tout le mérite revient au coach ? Thorgan Hazard savoure la qualification et encense Jérémy Tavarel

L'astuce du Club de Bruges pour faire grimper le prix de ses joueurs

L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

"La communion avec les supporters était incroyable" : Jérémy Taravel a marqué des points

Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement" Analyse

Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

