Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

Au lendemain du tirage au sort de la Nations League, on connaît désormais le programme des Diables Rouges. Le calendrier a été défini.

Ce jeudi, le tirage au sort de la Ligue des Nations a réservé du très lourd aux Diables Rouges. Comme en 2024, la Belgique affrontera en effet la France et l'Italie, avec un troisième larron plus costaud qu'Israël : ce sera la Turquie.

Autant dire que l'objectif de Rudi Garcia sera avant tout d'éviter la culbute en Ligue B, tout en espérant bien sûr faire mieux qu'il y a deux ans, quand les hommes de Domenico Tedesco n'étaient pas parvenus à battre les Bleus ni la Squadra une seule fois.

Les Diables iront en Italie pour débuter

Au lendemain de ce tirage compliqué, on connaît désormais le calendrier des Diables. Ils débuteront à l'extérieur, en déplacement du côté de l'Italie (on ignore encore si ce sera à Rome, comme en 2024). Trois jours plus tard, la Belgique recevra la France.

Après ces matchs qui donneront déjà une bonne idée de ce que l'on peut espérer dans cette Nations League, la Belgique recevra la Turquie le 2 octobre, avant de se rendre en France (là encore, on ignore précisément où : en 2024, les Diables avaient joué à Lyon) le 5 octobre.

La campagne se terminera les 12 et 15 novembre, par un déplacement en Turquie (plus que probablement à Istanbul) puis la réception de l'Italie.





Calendrier :