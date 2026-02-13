Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations

Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ce jeudi soir avait lieu le tirage au sort de la Ligue des Nations à Bruxelles. Une présence a particulièrement attiré l'attention aux côtés du sélectionneur Rudi Garcia : celle de Simon Mignolet. N'avait-il pas pourtant mis un terme à sa carrière chez les Diables Rouges ?

Le tirage au sort de la Ligue des Nations a placé les Diables Rouges dans un groupe composé de la Turquie, de l’Italie et de la France. Un tirage particulièrement relevé pour la Belgique. À Bruxelles, en compagnie de Rudi Garcia, une présence a retenu l’attention : celle du gardien du Club de Bruges, Simon Mignolet.

Pas de retour chez les Diables Rouges (pour l’instant)

Sa présence ne signifie toutefois pas un retour surprise en équipe nationale. Simon Mignolet a quitté les Diables Rouges en mars 2023 et aucune réintégration n’est à l’ordre du jour. La rumeur peut donc être écartée.

Le portier des Blauw en Zwart suit actuellement une formation de Directeur technique, organisée par la Fédération belge, la Pro League et l’Université d’Anvers. Mais là non plus, ce n’était pas la raison de sa venue.

Une invitation de l’UEFA

Comme l’a expliqué l'Officier de presse des Diables Rouges, David Steegen, à Sudinfo, l’UEFA aime convier, lors de ses grands événements, des figures marquantes actuelles ou anciennes du football national.


Pour la Belgique, Mbo Mpenza, chargé du tirage de la phase de groupes de la Ligue D, et Simon Mignolet ont répondu à l’invitation. D’autres noms prestigieux étaient également présents à Bruxelles, parmi lesquels Luis Figo, Ruud Gullit, Christian Karembeu, Patrick Vieira et Fernando Llorente.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
Belgique

Plus de news

"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

17:00
"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

16:30
"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

16:00
"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

14:00
Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht) Analyse

Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht)

13:00
2
"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

13:30
Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

10:30
1
OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

15:00
Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

14:20
Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

12:20
L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

09:00
Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

12:40
Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

08:30
Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour

Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour

07:40
"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

12:00
Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

11:30
Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

11:00
"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

09:30
L'astuce du Club de Bruges pour faire grimper le prix de ses joueurs

L'astuce du Club de Bruges pour faire grimper le prix de ses joueurs

23:17
Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

10:00
Les supporters de Bruges sont prévenus : Aleksandar Stankovic annonce où il ira

Les supporters de Bruges sont prévenus : Aleksandar Stankovic annonce où il ira

07:00
Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

22:00
"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

22:28
Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

Un tirage cauchemardesque pour les Diables en Ligue des Nations ? Rudi Garcia préfère en rire

21:20
1
Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

Charles De Ketelaere et Arthur Theate forfaits pour le Mondial ? Rudi Garcia fait le point

21:00
1
"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

08:00
C'est signé... Taravel ? "Il a trouvé les mots justes, j'étais prêt à tout pour lui"

C'est signé... Taravel ? "Il a trouvé les mots justes, j'étais prêt à tout pour lui"

07:20
1
Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

Les Diables Rouges héritent d'un groupe très relevé en Ligue des Nations

19:16
3
Tout le mérite revient au coach ? Thorgan Hazard savoure la qualification et encense Jérémy Tavarel

Tout le mérite revient au coach ? Thorgan Hazard savoure la qualification et encense Jérémy Tavarel

23:40
1
L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

22:33
2
Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

Rudi Garcia doit penser à son remplaçant : l'Atalanta a pris une décision concernant Charles De Ketelaere

20:00
1
Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

Une question d'heures ou de jours ? Michael Verschueren tease l'arrivée du nouvel entraîneur d'Anderlecht

21:40
1
Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

Le début des ennuis : le RWDM lourdement sanctionné la saison prochaine

20:30
Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

Un Standard "ultra combatif" contre l'Union ce samedi : "Tout le monde sait qu'on peut le faire"

19:00
Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

18:00
Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

Un ancien scout d'Anderlecht sait où tout a dérapé : "Ca les poursuit depuis"

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 20:45 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved