Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations

Ce jeudi soir avait lieu le tirage au sort de la Ligue des Nations à Bruxelles. Une présence a particulièrement attiré l'attention aux côtés du sélectionneur Rudi Garcia : celle de Simon Mignolet. N'avait-il pas pourtant mis un terme à sa carrière chez les Diables Rouges ?

Le tirage au sort de la Ligue des Nations a placé les Diables Rouges dans un groupe composé de la Turquie, de l’Italie et de la France. Un tirage particulièrement relevé pour la Belgique. À Bruxelles, en compagnie de Rudi Garcia, une présence a retenu l’attention : celle du gardien du Club de Bruges, Simon Mignolet.

Pas de retour chez les Diables Rouges (pour l’instant)

Sa présence ne signifie toutefois pas un retour surprise en équipe nationale. Simon Mignolet a quitté les Diables Rouges en mars 2023 et aucune réintégration n’est à l’ordre du jour. La rumeur peut donc être écartée.

Le portier des Blauw en Zwart suit actuellement une formation de Directeur technique, organisée par la Fédération belge, la Pro League et l’Université d’Anvers. Mais là non plus, ce n’était pas la raison de sa venue.

Une invitation de l’UEFA

Comme l’a expliqué l'Officier de presse des Diables Rouges, David Steegen, à Sudinfo, l’UEFA aime convier, lors de ses grands événements, des figures marquantes actuelles ou anciennes du football national.



Pour la Belgique, Mbo Mpenza, chargé du tirage de la phase de groupes de la Ligue D, et Simon Mignolet ont répondu à l’invitation. D’autres noms prestigieux étaient également présents à Bruxelles, parmi lesquels Luis Figo, Ruud Gullit, Christian Karembeu, Patrick Vieira et Fernando Llorente.