Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

C'est un drôle de cas que celui de Robin Van Duiven, qui a rejoint Lommel cet hiver. Le frère de Jason Van Duiven sait déjà qu'il ne restera que 6 mois dans le Limbourg.

Durant quelques mois, il y aura deux Van Duiven à Lommel. Alors que Jason Van Duiven a signé en 2024 en provenance du PSV et dispute une très bonne saison en Challenger Pro League, son frère Robin l'a rejoint cet hiver.

Robin Van Duiven (19 ans) était en très grande forme en D2 néerlandaise, comptabilisant déjà 14 buts en 22 matchs avec le Jong PSV. Un superbe coup, donc, de la part de Lommel... qui n'en profitera que quelques mois.

Robin Van Duiven a déjà signalé au Real Valladolid

Van Duiven est en effet prêté par le PSV Eindhoven et arrivera en fin de contrat en juin prochain, mais sait déjà où il évoluera la saison prochaine : il rejoindra l'Espagne, après cette brève escale à Lommel.

"J'ai déjà signé au Real Valladolid pour la saison prochaine. J'ai essayé à prendre cette étape intermédiaire à Lommel, mais cela semblait idéal pour mon développement", déclare le joueur au Belang Van Limburg.



En attendant, son objectif est clair : décrocher la promotion en D1A, aux côtés de son frère aîné. "Nous pouvons débriefer les matchs dans la voiture sur le retour vers Eindhoven, c'est pratique", sourit-il.