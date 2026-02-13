Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone
Photo: © photonews
Pendant qu'Anderlecht humiliait l'Antwerp, une autre humiliation prenait place en Espagne, encore plus surprenante. L'Atlético Madrid n'a fait qu'une bouchée du FC Barcelone.
Alors que nous en étions aux demi-finales retour en Belgique, c'était une demi-finale aller qui se tenait ce jeudi en Espagne : l'Atlético Madrid recevait le FC Barcelone en Copa del Rey. Et les Colchoneros ont d'ores et déjà fait un très grand pas vers la finale.
L'Atlético Madrid a en effet ridiculisé le Barça : le score était déjà acquis à la pause et affichait... 4 buts à 0. Après 7 minutes, c'est un auto-but absurde signé Eric Garcia, sur une grossière erreur du portier catalan Joan Garcia, qui permettait à l'Atlético de prendre l'avantage de manière inattendue.
I won’t be surprised if Joan Garcia wins a Ballon d’or one day— Newton_madridista (@BigNewtonn) February 12, 2026
Peak fooling 🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/820nSef50p pic.twitter.com/luHGdCJO53
Le FC Bruges est prévenu
Antoine Griezmann profitera ensuite d'un assist de la nouvelle recrue madrilène Ademola Lookman pour faire 2-0 à la 14e. Le même Lookman fera 3-0 lui-même à la 33e minute, cette fois servi par Griezmann. Voyant bien que son équipe prenait l'eau, Hansi Flick a tenté le tout pour le tout en faisant montrer Robert Lewandowski dès la 37e minute.
Sans succès : au bout des arrêts de jeu de la première période, Julian Alvarez fera 4-0 sur un nouvel assist de Lookman. La rencontre se terminera sur ce score, avec notamment un Eric Garcia exclu à la 85e pour ponctuer un match calamiteux.
Le Club de Bruges, qui doit affronter l'Atlético Madrid en barrages de la Champions League les 18 et 24 février prochains, est donc prévenu : il fera face à une équipe en grande forme et en confiance...
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot