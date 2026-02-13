Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match
Photo: © photonews

Un splendide assist après moins d'une minute, une volée de grande classe pour faire 0-3 : Nathan De Cat a été impérial au Bosuil. Le RSCA tient décidément une perle rare.

Nathan De Cat était indéniablement l'homme du match ce jeudi, avec un but, un assist mais de manière générale une performance rayonnante dans l'entrejeu Mauve. "Mais c'était une performance collective. Personne n'est passé à côté cette fois", insiste-t-il après la rencontre. 

"Ce qui s'est passé cette semaine à Neerpede ? C'est juste le football. Chaque match doit être joué avec de l'intensité. Aujourd'hui, nous avons montré que nous savions quel était notre objectif et qu'on était capables de tout faire pour y arriver", se réjouit De Cat. 

Le "ket" de 17 ans a livré l'un de ses, si pas son meilleur match sous les couleurs du RSCA, et ce dans un contexte très compliqué. "Le coach s'en va, l'adjoint s'en va, des joueurs partent... Oui, ça a été difficile, mais sur le terrain, il n'y a que les 90 minutes qui comptent. Le staff nous a dit ce qu'on avait à faire et on l'a fait", relativise-t-il. 

Nathan De Cat encense Jérémy Taravel

Comme Bertaccini, Nathan De Cat a aussi souligné le rôle joué par le T1 intérimaire, Jérémy Taravel. "Il nous a laissés jouer notre jeu, tout en insistant sur le fait que gagner nos duels était crucial. Il a trouvé les bons mots et nous a donné la confiance dont nous avions besoin".

Lire aussi… "On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp
Reste désormais à ne pas retomber dans les mêmes travers après cette démonstration. "Le plus important est de garder la même énergie. On veut gagner ce trophée et montrer qu'Anderlecht reste un grand club, quelles que soient les circonstances", conclut Nathan De Cat. 

Anderlecht
Antwerp
Nathan De Cat

