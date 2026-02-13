C'est signé... Taravel ? "Il a trouvé les mots justes, j'étais prêt à tout pour lui"

Absolument méconnaissables. Même en sachant très bien l'effet que peut avoir un changement d'entraîneur sur un groupe, on est resté sous le choc de la prestation d'Anderlecht ce jeudi... qui doit beaucoup à Jérémy Taravel.

Le RSC Anderlecht n'a pas seulement été chercher sa qualification sur la pelouse de l'Antwerp ce jeudi : il l'a fait avec la manière, et en marchant sur son adversaire. "Ca aurait pu être 0-8, 0-9. Ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est la solidarité : on s'est battu sur tous les ballons, on a mis de l'intensité", commence Adriano Bertaccini après la rencontre.

Mais selon l'attaquant, lui aussi transfiguré après des semaines médiocres, le mérite en revient vraiment à un homme : Jérémy Taravel. "Ca n'était pas évident. Quand le T1, puis le T2 partent, puis Lucas Biglia qui était très important... ce n'est pas facile. Chapeau à Jérémy Taravel : avec son discours, il a rallumé la flamme", assure Bertaccini.

"Je crois qu'il a parlé à tout le monde à titre individuel. En tout cas, il l'a fait avec moi : il m'a montré des vidéos, m'a rappelé pourquoi je jouais à Anderlecht. J'étais prêt à tout pour lui ce soir", continue l'attaquant anderlechtois, qui n'a pas marqué mais a disputé l'un de ses meilleurs matchs en Mauve.

Confirmer contre la RAAL

Maintenant, Anderlecht va devoir confirmer et enchaîner dimanche contre une RAAL prévenue : elle affrontera une équipe bien différente. "On a montré qu'Anderlecht n'était pas un petit club. Nous sommes un grand club, et si on joue comme aujourd'hui, on peut battre tout le monde", clame Adriano Bertaccini.

"Même sur les 6 derniers matchs de la phase classique, on peut faire 18/18. C'est à nous de confirmer, car avec les résultats des dernières semaines, les autres équipes nous ont rattrapé", reconnaît-il enfin. "Mais maintenant, on va faire la fête, dans le bus, puis à Neerpede".