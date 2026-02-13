"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford
Arrivé à la surprise générale à la tête de Watford, Edward Still va vivre son premier match ce samedi contre Preston North End. Le désormais ex-T2 d'Anderlecht s'est présenté.

Edward Still a vécu des semaines particulièrement mouvementées : bombardé entraîneur intérimaire du RSC Anderlecht après le licenciement de Besnik Hasi, il aura dirigé deux matchs - perdus - avant de partir pour Watford.

Alors qu'on l'imaginait devenir adjoint de son frère Will, également cité, c'est bien comme entraîneur principal qu'il est arrivé chez les Hornets. "Mes premiers contacts avec Watford datent de mercredi dernier", révèle-t-il sur le site officiel du club. "Nous avons eu de longs échanges avec Mr Pozzo, qui m'ont convaincu que j'étais la bonne personne pour le poste".

Edward Still inspiré par Vincent Kompany

Still, assez méconnu en Angleterre, s'est ensuite présenté, racontant son parcours depuis un poste d'analyste vidéo à STVV jusqu'à un rôle d'adjoint d'Ivan Leko, qu'il a accompagné en Chine et en Arabie Saoudite. À Anderlecht, il se réjouissait de faire partie d'un club ayant formé des joueurs comme Lukaku et Tielemans.

Mais un autre homme l'a marqué au RSCA : Vincent Kompany. "Nous avons passé notre licence d'entraîneur ensemble, c'est un bon ami, et la façon dont il a géré ce premier défi à Anderlecht est vraiment inspirante", estime Edward Still. 

"Arriver en Championship sans expérience du championnat et y faire ce qu'il a fait avec Burnley, puis passer d'une période difficile en Premier League à ce qu'il réussit en ce moment avec le Bayern, je m'en inspire beaucoup". 

