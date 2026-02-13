"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

Leonardo Bonucci, entraîneur adjoint de l'Italie, a réagi au tirage au sort de son équipe en Ligue des Nations. Présent à Bruxelles, l'ancien joueur s'est présenté en zone mixte.

La Belgique figure dans le groupe de l'Italie aux côtés de la France et de la Turquie. Un groupe relevé qui excite Leonardo Bonucci : "C’est sans aucun doute un groupe passionnant. Quatre grandes sélections vont s’affronter.

Pour voir des matchs de très haut niveau, c’est le meilleur groupe possible. Je suis donc satisfait de ce tirage", a-t-il ajouté au micro de TRT Sport notamment. Le niveau global de ce groupe ne semble pas lui faire peur.

L'Italie affrontera la Turquie de Vincenzo Montella, entraîneur italien, un match qui sera évidemment spécial : "Nous avons déjà parlé avec Vincenzo Montella avant le tirage. L’affronter est toujours une belle chose. Les matchs seront très disputés.

La Turquie comme l’Italie possèdent des talents importants, des stars, et ce sont deux équipes qui pratiquent un bon football. Ce seront des matchs qui vaudront le détour." 

Le duel Belgique-Italie : le calendrier


Lors de la première journée, l'Italie affrontera la Belgique le 25 septembre prochain dans la Botte. Le match retour aura lieu en Belgique le 15 novembre.

 Play-offs - Demi-finales
Turquie Turquie 26/03 Roumanie Roumanie
Pologne Pologne 26/03 Albanie Albanie
Danemark Danemark 26/03 Macédoine Macédoine
Slovaquie Slovaquie 26/03 Kosovo Kosovo
Italie Italie 26/03 Irlande du Nord Irlande du Nord
République tchèque République tchèque 26/03 Irlande Irlande
Ukraine Ukraine 26/03 Suède Suède
Pays de Galles Pays de Galles 26/03 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
