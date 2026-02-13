"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

Leonardo Bonucci, entraîneur adjoint de l'Italie, a réagi au tirage au sort de son équipe en Ligue des Nations. Présent à Bruxelles, l'ancien joueur s'est présenté en zone mixte.

La Belgique figure dans le groupe de l'Italie aux côtés de la France et de la Turquie. Un groupe relevé qui excite Leonardo Bonucci : "C’est sans aucun doute un groupe passionnant. Quatre grandes sélections vont s’affronter.

Pour voir des matchs de très haut niveau, c’est le meilleur groupe possible. Je suis donc satisfait de ce tirage", a-t-il ajouté au micro de TRT Sport notamment. Le niveau global de ce groupe ne semble pas lui faire peur.

L'Italie affrontera la Turquie de Vincenzo Montella, entraîneur italien, un match qui sera évidemment spécial : "Nous avons déjà parlé avec Vincenzo Montella avant le tirage. L’affronter est toujours une belle chose. Les matchs seront très disputés.

La Turquie comme l’Italie possèdent des talents importants, des stars, et ce sont deux équipes qui pratiquent un bon football. Ce seront des matchs qui vaudront le détour."

Le duel Belgique-Italie : le calendrier



Lors de la première journée, l'Italie affrontera la Belgique le 25 septembre prochain dans la Botte. Le match retour aura lieu en Belgique le 15 novembre.