Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

Ce week-end, un derby brugeois est au programme au Jan Breydel entre le Cercle de Bruges et le Club de Bruges. Ivan Leko se réjouit de cette affiche et est conscient qu'un nouveau faux pas est à éviter pour ne pas compromettre les ambitions de titre.

Ivan Leko s’est souvenu, en conférence de presse, d’un derby brugeois disputé en 2007, au cours duquel il avait inscrit trois buts. Un triplé au Jan Breydel, une performance dont beaucoup de joueurs ne peuvent que rêver.

Tzolis et Vermant de retour avec le Club de Bruges

Désormais entraîneur, Ivan Leko doit faire en sorte que le Cercle de Bruges ne prive pas le Club de points. Pour cela, il peut compter sur un noyau presque entièrement apte physiquement, une excellente nouvelle pour le coach des Blauw en Zwart.

Gustaf Nilsson sera présent face au Cercle. Vermant et Tzolis reviennent de maladie et devraient, eux aussi, être disponibles pour affronter la Vereniging.

Ivan Leko fait le point avant les play-offs

"Aujourd’hui, nous sommes déjà meilleurs qu’il y a un mois. Et j’espère que dans un mois, nous aurons encore progressé. Nous avons beaucoup appris et nous avons aussi eu le temps de bien nous entraîner", a déclaré Ivan Leko en conférence de presse selon Het Laatste Nieuws.



Leko compte sur l’ensemble de son effectif à l’approche des play-offs et se montre clair sur ses priorités : "Fin mai, nous regarderons le classement. À ce moment-là, il ne sera plus si important de savoir où nous étions en octobre ou en février."