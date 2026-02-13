Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

Moussa Diarra avait été exclu pour un geste brutal en demi-finale de Coupe de Belgique, tandis que Jules Gaudin avait vu rouge en toute fin de match face au Cercle de Bruges.

Le Conseil disciplinaire de l'Union Belge s'est prononcé ce vendredi concernant la sanction infligée à Moussa Diarra (RSC Anderlecht) et Jules Gaudin (Sporting Charleroi), tous deux exclus la semaine passée et dont le club avait fait appel de la sanction proposée par le parquet fédéral.

Moussa Diarra avait commis une faute violente par derrière à l'encontre de Marwan Al-Sahafi lors de la demi-finale aller de Coupe de Belgique face à l'Antwerp. Le parquet avait requis trois matchs de suspension pour le défenseur français.

Lourde sanction pour Jules Gaudin

Le Sporting d'Anderlecht s'était porté en appel, ce qui avait permis à Diarra d'être aligné dimanche dernier contre Genk mais aussi ce jeudi en demi-finale retour (le Français a d'ailleurs pour l'occasion disputé un excellent match). Le Conseil disciplinaire a désormais revu sa sanction à la baisse : Moussa Diarra sera suspendu pour deux matchs ferme plus un avec sursis, ainsi que 2500 euros d'amende.

Jules Gaudin, quant à lui, avait vu rouge à la 90e+10 face au Cercle de Bruges. Il avait infligé un coup de coude à Christian Ravvych. Le parquet requérait 4 matchs ferme ; le Conseil disciplinaire a là aussi revu la sanction à la baisse, passant à 3 matchs ferme et deux aves sursis ainsi que 4000 euros d'amende.



Moussa Diarra manquera la réception de la RAAL et le déplacement à Zulte Waregem ; Jules Gaudin manquera les matchs contre La Gantoise, Westerlo et Bruges.