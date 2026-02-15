Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

Mais où est passé Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge ne joue plus et le changement d'entraîneur n'a pas changé sa situation.

Dans un Vélodrome en ébullition et rempli de banderoles contre la direction, Marseille a gâché une avance de deux buts face à Strasbourg. Greenwood et Gouiri étaient les buteurs côté OM.

Les Alsaciens ont réduit l'écart, mis la pression et poussé jusqu'au bout. Dans le temps additionnel, ils ont obtenu un penalty et ont égalisé. Score final 2-2. Marseille laisse encore filer des points à domicile.

Le public, agacé ces dernières semaines (élimination en Ligue des champions), espérait une réaction. Elle a été partielle. L'équipe montre de bonnes choses, mais elle tremble dès que le vent tourne.

Des nouvelles de Vermeeren ?

Un joueur a disparu des radars. On aurait pu croire que le départ de De Zerbi offrirait à Arthur Vermeeren un nouveau souffle, mais le milieu belge reste scotché au banc. Il est devenu le grand oublié de l'effectif marseillais.



Pourtant, le Diable Rouge est resté au club cet hiver malgré les rumeurs de départ. Il pensait pouvoir inverser la tendance. Son aventure à Marseille est en train de tourner à l'impasse.