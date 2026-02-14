"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée

Lucas Pirard s'est exprimé à notre micro après le partage du Standard de Liège contre l'Union Saint-Gilloise (1-1). Il a notamment évoqué le visage montré par son équipe et le but qu'il a encaissé.

Le portier est satisfait du visage montré par son équipe : "Ce n'était pas un grand Union. On était bien dans le match, on a montré un autre visage que contre Bruges. C’est ça qu’il faut retenir. On a pris un point, c’est mieux que zéro, mais on aurait pu prendre les trois points.

C’est ça qu’on doit essayer d’avoir chaque semaine : être comme aujourd’hui, des compétiteurs, tout donner sur le terrain," a-t-il souligné.

"Les supporters attendent ça de nous. Il faut continuer à travailler et retenir les bonnes choses. On a surtout travaillé sur les coups de pied arrêtés. On savait qu’ils pressaient très vite. On avait mis en place de dégager rapidement avec de longs ballons, il y avait plus d’espaces comme ça. C’est vrai que j’ai un long dégagement, donc parfois ça peut servir, ça permet de soulager la défense. C’est pour ça qu’on travaille ça à l’entraînement."

D'un point de vue personnel, il se sent bien : "Je me sens de mieux en mieux. C’est sûr qu’en jouant des matchs, on prend des repères. Ce n’est pas encore parfait, il faut continuer, mais pour moi, c’est top. Je suis vraiment content."

Le but de Guilherme Smith

Lucas Pirard s'est également exprimé sur le but encaissé suite à une frappe bien placée de Guilherme Smith : "Il y a beaucoup de joueurs devant moi. Le ballon passe entre les jambes, c’est un peu de malchance. Le poteau et ça rentre. Pour le même prix, quelqu’un peut le toucher. Il faudra que je revoie l’action."