Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

Le Club de Bruges a failli recruter Andreas Schjelderup cet hiver, mais ses deux buts contre le Real Madrid ont fait capoter le deal.

Dévy Rigaux avoue que le Club de Bruges suit Andreas Schjelderup de Benfica depuis des années. C'était le cas avant qu'il ne rejoigne le Portugal. En 2022, Rigaux s'était rendu à Copenhague pour discuter avec le joueur.

Comment un seul match peut tout changer...

"À l'époque, nous avions un accord avec le joueur. Puis Benfica est arrivé avec d'autres montants. Cette fois encore, nous étions pratiquement d'accord avec Andreas. Et Benfica ne fermait pas la porte à un transfert", explique Rigaux lors d'un entretien avec Marc Degryse pour Het Laatste Nieuws.

"Nous avons fait deux offres. Avec les bonus, on atteignait un montant à deux chiffres, ce qui est énorme pour le Club. On était tout près d'un accord, il ne restait que quelques détails à régler", confie-t-il.

Bruges a-t-il une chance de le recruter l'été prochain ?

À cause du match contre le Real Madrid, Mario Branco, le directeur sportif de Benfica, avait repoussé les discussions. "On a reçu un message de l'agent de Schjelderup nous annonçant qu'il allait être titulaire."



"Après avoir vu ses deux buts, j'ai su que la situation avait totalement changé. Dans la nuit, Mário Branco m'a écrit : Ce n'est plus la peine de venir à Lisbonne. Nous y sommes quand même allés, car on ne sait jamais. Nous aussi, nous étions qualifiés en Ligue des Champions. Mais le deal était mort. Cela dit, le fait d'avoir fait le déplacement nous redonnera peut-être une chance cet été."