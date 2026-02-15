L'annonce pourrait tomber très vite : Jean Kindermans proche d'un retour à Anderlecht

Anderlecht veut rapatrier Jean Kindermans pour diriger Neerpede. Il ne serait pas contre un retour, mais le club bruxellois doit trouver un accord avec l'Antwerp.

Jean Kindermans est sous contrat à l'Antwerp jusqu'en 2029. Ça complique les discussions, mais ce n'est pas impossible pour autant. D'autant plus qu'en interne, il a exprimé son envie de revenir.

L'ancien patron du centre de formation d'Anderlecht a passé 18 ans à Neerpede, entre 2005 et 2023. Son départ avait choqué les supporters à l'époque, après un désaccord avec l'ancien président Wouter Vandenhaute.

Jean Kindermans proche d'un retour

Depuis qu'il a quitté Anderlecht, Kindermans a passé trois saisons à l'Antwerp. Il a fait du bon travail et a apporté toute son expérience. Mais au fond, Neerpede ne l'a jamais quitté.

Romelu Lukaku a joué un rôle important. Le Diable Rouge a personnellement poussé Marc Coucke à faire revenir Kindermans pour remettre le centre de formation d'Anderlecht à sa place : tout en haut du football belge.



On devrait être fixé cette semaine. Pour les supporters, le retour de cette icône du club serait un signal fort envoyé par la direction.