"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le cas Alexis Beka Beka suscite bien des questions à la RAAL. Le Français semblait revenir en forme mais n'est plus repris depuis plusieurs semaines.

Après être revenu de très loin, il était acquis qu'Alexis Beka Beka ne serait pas prêt à jouer tout de suite pour la RAAL. Les Loups en étaient conscients et lui ont donné du temps, le lançant d'abord en Coupe à Heist, avant quelques montées remarquées contre l'Antwerp et Anderlecht au mois de novembre.

Mais cela ne s'est pas confirmé dans la durée : l'ancien espoir de Nice n'a plus joué depuis le mois de décembre et n'a figuré dans la sélection que lors d'un des sept derniers matchs. A l'image du malaise dans le club depuis quelques mois quant au mercato, Salvatore Curaba et Toni Turi n'ont pas éludé le sujet dans leur interview accordée à Antenne Centre.

"Il y a eu beaucoup de bonne volonté de sa part dans les premiers mois. On espérait au départ qu'il soit déjà sur pied en octobre. Nicolas (Frutos) avait fait tout un planning. Avec le staff, on espérait vraiment qu'il soit opérationnel à ce moment-là", explique Toni Turi.

Un retour sous certaines conditions

"Il a eu quelques opportunités, un peu de temps de jeu. Mais ça demandait beaucoup d'efforts de sa part. Je sais qu'on veut protéger les joueurs, mais un tel retour nécessite de perdre du poids, de la masse grasse, courir beaucoup", poursuit le directeur général du club.

Le football professionnel ne fait de cadeau à personne : "Notre jeu ne nous permet pas d'avoir sur le terrain un joueur qui court moins. Malheureusement, on ne peut pas jouer à dix et demi. Il y a tout une série de conditions. Et quand on a vu que c'était dans la bonne dynamique, il a eu du temps de jeu".

Lire aussi… Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

Reste que le silence autour de Beka Beka a suscité bien des questions : "Pourquoi on ne communique pas de manière plus détaillée ? Il faut quand même qu'on protège le joueur. Que voulez-vous qu'on fasse ? Qu'on le lynche ? On fait tout ce qu'il faut pour essayer d'accompagner Alexis. Malheureusement, ces dernières semaines, les statistiques physiques et ce qu'on voit ne permettent pas de pouvoir le reprendre".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière

Plus de news

Jean Kindermans

Jean Kindermans

10:00
Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

21:40
1
Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

09:33
"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi Réaction

"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi

08:00
Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

08:20
Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

09:02
"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

08:41
Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

17:00
David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant" Réaction

David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant"

06:20
"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

06:40
"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée Réaction

"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée

23:59
"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

07:00
Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

20:30
2
Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

19:30
1
Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

22:46
Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..." Réaction

Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..."

22:20
Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

21:54
🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

22:40
Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand Analyse

Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand

21:04
Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

20:14
Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

21:20
"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

20:00
Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

10:20
Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

18:31
Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

19:00
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

17:10
"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

18:00
"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

15:30
Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

17:32
Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

16:00
La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

14:30
"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

16:30
"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

15:00
Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

14:00
🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

13:30
Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

14/02
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13:30 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 16:00 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved