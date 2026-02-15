"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

Le cas Alexis Beka Beka suscite bien des questions à la RAAL. Le Français semblait revenir en forme mais n'est plus repris depuis plusieurs semaines.

Après être revenu de très loin, il était acquis qu'Alexis Beka Beka ne serait pas prêt à jouer tout de suite pour la RAAL. Les Loups en étaient conscients et lui ont donné du temps, le lançant d'abord en Coupe à Heist, avant quelques montées remarquées contre l'Antwerp et Anderlecht au mois de novembre.

Mais cela ne s'est pas confirmé dans la durée : l'ancien espoir de Nice n'a plus joué depuis le mois de décembre et n'a figuré dans la sélection que lors d'un des sept derniers matchs. A l'image du malaise dans le club depuis quelques mois quant au mercato, Salvatore Curaba et Toni Turi n'ont pas éludé le sujet dans leur interview accordée à Antenne Centre.

"Il y a eu beaucoup de bonne volonté de sa part dans les premiers mois. On espérait au départ qu'il soit déjà sur pied en octobre. Nicolas (Frutos) avait fait tout un planning. Avec le staff, on espérait vraiment qu'il soit opérationnel à ce moment-là", explique Toni Turi.

Un retour sous certaines conditions

"Il a eu quelques opportunités, un peu de temps de jeu. Mais ça demandait beaucoup d'efforts de sa part. Je sais qu'on veut protéger les joueurs, mais un tel retour nécessite de perdre du poids, de la masse grasse, courir beaucoup", poursuit le directeur général du club.

Le football professionnel ne fait de cadeau à personne : "Notre jeu ne nous permet pas d'avoir sur le terrain un joueur qui court moins. Malheureusement, on ne peut pas jouer à dix et demi. Il y a tout une série de conditions. Et quand on a vu que c'était dans la bonne dynamique, il a eu du temps de jeu".



Reste que le silence autour de Beka Beka a suscité bien des questions : "Pourquoi on ne communique pas de manière plus détaillée ? Il faut quand même qu'on protège le joueur. Que voulez-vous qu'on fasse ? Qu'on le lynche ? On fait tout ce qu'il faut pour essayer d'accompagner Alexis. Malheureusement, ces dernières semaines, les statistiques physiques et ce qu'on voit ne permettent pas de pouvoir le reprendre".