"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

Roberto Martinez a dirigé les Diables Rouges de 2016 à 2022. L'entraîneur catalan est actuellement à la tête du Portugal mais son principal regret date de son passage en Belgique.

Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal, a accordé une interview à la BBC. Le sélectionneur du Portugal est revenu sur son passage à la tête des Diables Rouges, avec lesquels il a atteint la 3e place de la Coupe du Monde 2018.

Martinez a notamment évoqué la prestation ressentie par cette "génération dorée" : "Ce n'était pas un problème car cette génération était habituée à la pression. Nous parlons de joueurs qui évoluaient dans les vestiaires les plus exigeants du monde", pointe-t-il.

Roberto Martinez regrette la demi-finale de 2018

"Nous parlons de Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Axel Witsel Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen, Yannick Carrasco", énumère l'ex-sélectionneur des Diables. "Le parcours jusqu'à la Coupe du Monde 2018 était très beau".

Mais Roberto Martinez aimerait beaucoup avoir l'opportunité de revivre un moment: la demi-finale de 2018. "Si je pouvais revivre un match, ce serait la demi-finale face à la France", déclare l'Espagnol. "Nous perdons 1-0 et j'ai l'impression que nous étions la meilleure équipe sur le terrain".



Le but de Samuel Umtiti aura suffi à faire la différence. "Nous prenons un but sur phase arrêtée. Si je pouvais choisir un match à revivre afin d'en changer l'issue, ce serait celui-là", regrette Martinez.