Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent
Photo: © photonews

Après la belle victoire 4-1 contre le Fortuna Sittard, le capitaine Davy Klaassen espère que l'Ajax pourra confirmer sur cette lancée. Il est aussi revenu sur la prestation des Belges du club.

L'Ajax Amsterdam a marqué quatre buts, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Pour Davy Klaassen, ça en dit beaucoup sur la période que le club a traversée. "Souvent, on menait de deux buts mais on finissait par se faire peur tout seuls." a déclaré le joueur sur ESPN NL.

Ce sont les Belges qui ont porté l'équipe. Mika Godts a inscrit un doublé et, avec l’aide de Rayane Bounida et Jorthy Mokio, cela s'est terminé en festival offensif (4-1).

La petite blague de Davy Klaassen sur ses coéquipiers belges

Klaassen n'a pas pu s'empêcher de lâcher une petite vanne à ce sujet. "Pas mal, hein ? Ils ne sont pas si bêtes", a-t-il rigolé, en faisant allusion aux vieux clichés des Néerlandais sur les Belges. "Si je les charrie ? Non, ils sont trop nombreux maintenant, faut qu'on fasse gaffe."

Selon le milieu de terrain, la victoire est largement méritée et elle donne confiance pour les prochains matchs. L'Ajax veut poursuivre sur cette lancée et retrouver de la stabilité.

"On veut évidemment garder ce niveau-là", a conclu Klaassen. "Mais il faut le prouver chaque semaine. Ça ne va pas tomber du ciel."

Nederlandse Eredivisie

 Journée 23
FC Volendam FC Volendam 2-1 PSV PSV
Heracles Heracles -1 NAC NAC
Excelsior Excelsior 1-2 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Ajax Ajax 4-1 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
FC Groningen FC Groningen 1-2 Utrecht Utrecht
Feyenoord Feyenoord 12:15 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heerenveen Heerenveen 14:30 Zwolle Zwolle
Telstar Telstar 14:30 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 16:45 NEC NEC
