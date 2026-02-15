"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

Après la belle victoire 4-1 contre le Fortuna Sittard, le capitaine Davy Klaassen espère que l'Ajax pourra confirmer sur cette lancée. Il est aussi revenu sur la prestation des Belges du club.

L'Ajax Amsterdam a marqué quatre buts, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Pour Davy Klaassen, ça en dit beaucoup sur la période que le club a traversée. "Souvent, on menait de deux buts mais on finissait par se faire peur tout seuls." a déclaré le joueur sur ESPN NL.

Davy Klaassen neemt Belgische ploeggenoten op de hak:



"Zijn ze toch niet zo dom" 🧠🇧🇪#ajafor pic.twitter.com/D71Hv2VMxm — ESPN NL (@ESPNnl) February 14, 2026

Ce sont les Belges qui ont porté l'équipe. Mika Godts a inscrit un doublé et, avec l’aide de Rayane Bounida et Jorthy Mokio, cela s'est terminé en festival offensif (4-1).

La petite blague de Davy Klaassen sur ses coéquipiers belges

Klaassen n'a pas pu s'empêcher de lâcher une petite vanne à ce sujet. "Pas mal, hein ? Ils ne sont pas si bêtes", a-t-il rigolé, en faisant allusion aux vieux clichés des Néerlandais sur les Belges. "Si je les charrie ? Non, ils sont trop nombreux maintenant, faut qu'on fasse gaffe."

Selon le milieu de terrain, la victoire est largement méritée et elle donne confiance pour les prochains matchs. L'Ajax veut poursuivre sur cette lancée et retrouver de la stabilité.



"On veut évidemment garder ce niveau-là", a conclu Klaassen. "Mais il faut le prouver chaque semaine. Ça ne va pas tomber du ciel."