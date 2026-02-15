Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

Inarrêtable avec l'Ajax, Mika Godts enchaîne les buts et les passes décisives. Le jeune Belge est indispensable à Amsterdam.

Mika Godts a pris une autre dimension cette saison. Le jeune ailier est devenu un titulaire indiscutable de l'Ajax Amsterdam. Le Diablotin enchaîne les prestations de haut vol.

Samedi soir, il a fait le show en s'offrant un doublé et son club s'est imposé 4-1 contre le Fortuna Sittard. Un festival belge puisque ses compatriotes Rayane Bounida et Jorthy Mokio ont aussi trouvé le chemin des filets.

Dans la forme de sa vie

Avec 12 buts et 10 passes décisives au compteur, Godts affiche les meilleures statistiques de sa carrière. Élu homme du match, il a savouré ce moment au micro d'ESPN NL. "Je savais que ça finirait par payer. Parfois je regarde les chiffres, parfois non, j'essaie de varier mon jeu", a-t-il confié.

Malgré les sollicitations venues de Turquie l'été dernier, l'ailier avait choisi de rester à Amsterdam, et ce pari s'avère payant. Très attaché à son club, il n'est pas pressé de plier bagages. "L'Ajax m'a tout donné au plus haut niveau. Je suis heureux ici et je compte bien rester la saison prochaine pour essayer de soulever un trophée avec cette équipe."

Jusqu'ici habitué aux U21, Godts pourrait bientôt franchir un cap. Rudi Garcia suit de près ses performances aux Pays-Bas et le jeune talent pourrait recevoir sa première convocation avec les Diables Rouges en mars.