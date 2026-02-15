Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

Kevin Vanbuggenhout
Muzamel Rahmat et Kevin Vanbuggenhout
Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique
Photo: © photonews

Le Club de Bruges a refusé de gros transferts cet hiver. Pour le CEO Bob Madou, le club est assez solide financièrement.

Trois joueurs importants du Club de Bruges, Raphaël Onyedika, Joel Ordoñez et Christos Tzolis, ont attiré l'attention des gros clubs. En cas de vente, le club aurait pu encaisser plusieurs dizaines de millions d'euros. "102 millions probablement, oui", précise Bob Madou sur Het Nieuwsblad.

C'est un montant qui ferait rêver n'importe quel patron de club. Alors pourquoi Bruges a-t-il décidé de les garder ? Le CEO de Bruges explique que chez eux, ce n'est pas si difficile de dire "non" à une offre de plus de cent millions d'euros.

Bruges n'est pas obligé de vendre

Le Club est très solide financièrement. Grâce à la bonne gestion des dernières années, le sport passe avant l'argent. "Ce n'est jamais une obligation pour la stabilité financière, ce qui nous permet de faire passer les objectifs sportifs en premier."

Après le titre de l'Union la saison passée, les "Blauw en Zwart" n'ont qu'une envie, c'est de redevenir les patrons en Belgique. "Si nous pouvons garder nos meilleurs joueurs, nos chances de remporter le championnat sont plus grandes. Et cela apporte ensuite des revenus, notamment grâce à la Ligue des champions et à la plus-value sur les transferts."

Un pari gagnant-gagnant

Lire aussi… "L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions
C'est en tout cas l'objectif des Brugeois. Reste à voir si ce choix sera payant et si garder Onyedika, Ordoñez et Tzolis permettra de décrocher le titre cette saison.

