"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges s'active pour prolonger Jesse Bisiwu. Le club sait qu'il possède un phénomène et veut le mettre à l'abri.

Jesse Bisiwu est considéré comme l'un des plus grands talents du pays. L'ailier au dribble dévastateur a marqué les esprits l'an dernier lors de l'Euro U17 et attire l'attention de plusieurs clubs étrangers, dont les plus prestigieux.

Jesse Bisiwu est sous contrat avec le Club Bruges jusqu'en juin 2027

Le FC Barcelone s'intéresse sérieusement à lui. Le club catalan ne se contente plus de le suivre à distance et serait passé à l'action en prenant contact avec le joueur et son entourage afin de se renseigner sur sa situation.

Pour le moment, Bisiwu évolue avec le Club NXT et n'a pas encore fait ses débuts avec l'équipe première. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 800 000 euros, mais Bruges sait qu'il faudra le prolonger pour espérer décrocher le gros lot à l'avenir.

La comparaison entre Jesse Bisiwu et Lamine Yamal est lancée

Pendant que le Club de Bruges s'active en coulisses, la Catalogne tombe sous le charme de l'ailier. Le célèbre recruteur Vinyl Tong s'est montré très élogieux envers le jeune prodige dans les colonnes de Sport.


"Il fait penser à Lamine Yamal à ses débuts à la Masia", a-t-il déclaré. "C'est un joueur très moderne, surtout sur les ailes. Il correspond parfaitement au style de Barcelone et au football total basé sur la possession."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
FC Barcelone
Jesse Bisiwu

Plus de news

Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

13:31
Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

12:00
Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

13:00
"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG Réaction

"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG

12:40
Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

12:20
Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

11:00
🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos Réaction

🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos

10:20
Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

08:20
L'annonce pourrait tomber très vite : Jean Kindermans proche d'un retour à Anderlecht

L'annonce pourrait tomber très vite : Jean Kindermans proche d'un retour à Anderlecht

10:00
Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

10:40
Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

09:02
Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

09:33
"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi Réaction

"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi

08:00
"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

08:41
"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

07:20
David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant" Réaction

David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant"

06:20
"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

06:40
"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée Réaction

"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée

23:59
"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

07:00
Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

22:46
Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..." Réaction

Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..."

22:20
Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

21:54
"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

20:00
🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

22:40
Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

21:40
1
Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand Analyse

Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand

21:04
Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

20:14
Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

21:20
Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

19:30
1
Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

20:30
2
Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

18:31
Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

19:00
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

17:10
"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

18:00
Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

17:00
Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

17:32

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13:30 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 16:00 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved