"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges s'active pour prolonger Jesse Bisiwu. Le club sait qu'il possède un phénomène et veut le mettre à l'abri.

Jesse Bisiwu est considéré comme l'un des plus grands talents du pays. L'ailier au dribble dévastateur a marqué les esprits l'an dernier lors de l'Euro U17 et attire l'attention de plusieurs clubs étrangers, dont les plus prestigieux.

Jesse Bisiwu est sous contrat avec le Club Bruges jusqu'en juin 2027

Le FC Barcelone s'intéresse sérieusement à lui. Le club catalan ne se contente plus de le suivre à distance et serait passé à l'action en prenant contact avec le joueur et son entourage afin de se renseigner sur sa situation.

Pour le moment, Bisiwu évolue avec le Club NXT et n'a pas encore fait ses débuts avec l'équipe première. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 800 000 euros, mais Bruges sait qu'il faudra le prolonger pour espérer décrocher le gros lot à l'avenir.

La comparaison entre Jesse Bisiwu et Lamine Yamal est lancée

Pendant que le Club de Bruges s'active en coulisses, la Catalogne tombe sous le charme de l'ailier. Le célèbre recruteur Vinyl Tong s'est montré très élogieux envers le jeune prodige dans les colonnes de Sport.



"Il fait penser à Lamine Yamal à ses débuts à la Masia", a-t-il déclaré. "C'est un joueur très moderne, surtout sur les ailes. Il correspond parfaitement au style de Barcelone et au football total basé sur la possession."