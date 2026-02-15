"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

Photo: © photonews

Bram Van Driessche a été pointé du doigt pour sa gestion de la fin de rencontre entre OHL et Dender.

Hayk Milkon était particulièrement furieux après la défaite de Dender à OHL. Le coach de Dender estime surtout que l'arbitrage a été particulièrement agressif à son encontre.

"J'ai juste été éloigner mon adjoint de l'arbitre après le match, et l'arbitre me tend un carton jaune", raconte-t-il. "Pourquoi ? "Parce que je l'ai décidé", m'a-t-il dit", se lamente Milkon. 

"C'est un jour noir pour le football. C'est un abus de pouvoir et une envie de se mettre en avant, ce que je trouve regrettable. En tant qu'arbitre, il faut simplement bien gérer le match et prendre les bonnes décisions, aussi difficile que cela puisse être", estime Milkon.

"La prestation du corps arbitral me reste en travers de la gorge. Le VAR ne vérifie pas quand Toshevski prend un coup dans le ventre", pointe Milkon. Sur le penalty obtenu par OHL, le coach de Dender estime également que la VAR aurait pu mieux faire.

"Ils montrent un mauvais angle de caméra après le penalty pour OHL. Le ballon touche d'abord la hanche de Marijnissen, puis son bras. Et après le but, OHL envahit le terrain, mais l'arbitre ne donne aucun carton jaune", peste le coach de Dender. 

Hayk Milkon

