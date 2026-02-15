Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Anderlecht veut blinder le contrat de Nathan De Cat et en faire un pilier du projet. La direction s'active pour le convaincre de rester, malgré la pression des grands clubs européens.

Nathan De Cat est sous contrat jusqu'en juin 2027, mais aucune prolongation n'a encore été signée. Anderlecht aimerait le garder une saison de plus, mais le club doit faire vite : des géants comme le Borussia Dortmund et le Bayern Munich sont sur le coup.

Lui offrir un rôle plus important dans l'équipe pourrait faire pencher la balance. Anderlecht pourrait l'aider à grandir avant qu'il ne tente sa chance dans un grand club à l'étranger.

Anderlecht veut placer De Cat au centre du projet pour le convaincre de rester

Pendant ce temps, la valeur de De Cat explose. Les spécialistes estiment son prix à au moins 30 millions d'euros, et certains parlent de 35 millions avec les bonus et les pourcentages à la revente. Si ça se confirme, il deviendrait la plus grosse vente de l'histoire du club.

Un tel transfert le placerait dans le top 3 des Belges les plus chers, aux côtés de De Ketelaere et Jashari, dépassant les records de Jérémy Doku (26 millions) et Youri Tielemans (25 millions).


Pour l'instant, le joueur privilégie ses ambitions sportives. Il avait confié qu'il rêvait de ramener un trophée à Neerpede et qu'il préférait partir par la grande porte. Rester une année de plus pourrait être le meilleur moyen d'y parvenir.

