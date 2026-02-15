"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi

Il peut être parfois déconcertant pour un dirigeant de voir son équipe performer au-delà des attentes avant de replonger subitement dans ses travers. Mehdi Bayat s'est pourtant prêté à l'exercice de l'interview à chaud.

Mehdi Bayat s'est présenté logiquement assez décontenancé face à la presse à l'issue de la défaite de Charleroi contre Gand, la troisième en une semaine après cinq victoires de rang. "Ce qui était la meilleure défense de l'Europe en début d'année vient d'encaisser onze buts en une semaine. Il y a probablement pire, mais ça montre très clairement qu'on a cassé une dynamique depuis le Cercle de Bruges. Les nombreuses erreurs individuelles ont un impact sur le collectif et nous mettent dans la situation dans laquelle on est", explique-t-il à notre micro.

"Ce soir, on voit certains joueurs capables de faire des gestes géniaux mais aussi n'importe quoi. Les qualités sont là, l'état d'esprit est là, c'est pour ça que les supporters sont derrière eux. Mais il y a trop de cadeaux. Je pense que Rik De Mil est arrivé ici un peu stressé, et il repart avec trois cadeaux en poche", poursuit-il.

Des leçons à tirer pour tout le monde

Le staff et le groupe vont devoir se remettre en question, mais ce sera après un peu de repos qui s'annonce salutaire : "Hans Cornelis a donné deux jours et demi de congé aux joueurs et je pense qu'il a très bien fait. Il est nécessaire pour tout le monde d'un peu souffler. Physiquement, on a aussi vu que c'était difficile pour nous. C'est là qu'on voit la différence avec l'Union, qui a l'habitude de jouer trois matchs par semaine. Chez nous, ça devenait un peu lourd".

Aux origines de cette spirale négative, cette défaite contre le Cercle, alors qu'une demi-équipe avait été laissée au repos : "Après coup, c'est facile. Mais très clairement, on a commis une erreur avec ce turnover contre le Cercle. Et je me mets dans le même bateau : on gagne ensemble et on perd ensemble. Cela nous servira de leçon", répond Bayat.





L'administrateur-délégué du Sporting s'inclut dans le lot : "Je discute avec Hans, quand il m'a fait part de ce choix, je l'ai soutenu à 100%. Mon rôle était de le soutenir : je ne suis pas coach, je n'ai jamais fait l'équipe en treize ans, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Mais je partageais son opinion. Maintenant, ça fait deux fois que cela se produit cette saison après le match à Louvain en début de saison pour faire souffler les joueurs avant Hammarby".

"Cela va nous servir la saison prochaine. On a un projet, on a une stratégie sportive qui est maintenant bien en place. Tout ce qui se passe maintenant doit nous aider à grandir, à murir par rapport à ce qu'on veut mettre en place", poursuit-il.

Se remobiliser, et vite

Mais cette vilaine semaine ne doit pas tout remettre en doute : "Je ne suis inquiet parce qu'on voit des choses sur le terrain : on a encaissé trois buts, mais on aurait dû en marquer cinq ou six. Seulement, on n'en met que deux, via les défenseurs centraux. Les astres étaient alignés depuis le mois de décembre, ils le sont moins maintenant, ça arrive à tout le monde. Il faut retrouver la formule qui nous a permis de battre les meilleures équipes du pays".

Reste que le coup est dur avec cette élimination de la Coupe et cette sortie du top 6 : "Ce serait dommage de se dire que tout s'est écroulé alors que nous ne sommes qu'à trois points du top 6. Je n'ai jamais eu l'impression qu'on s'est vus trop beaux. On a simplement pris du plaisir dans ce qui nous arrivait. Et c'était mérité. On ne garde pas nos filets inviolés, par le fruit du hasard, on ne performe pas comme on l'a fait cet hiver par le fruit du hasard".