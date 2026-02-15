Réaction "Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi

"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Il peut être parfois déconcertant pour un dirigeant de voir son équipe performer au-delà des attentes avant de replonger subitement dans ses travers. Mehdi Bayat s'est pourtant prêté à l'exercice de l'interview à chaud.

Mehdi Bayat s'est présenté logiquement assez décontenancé face à la presse à l'issue de la défaite de Charleroi contre Gand, la troisième en une semaine après cinq victoires de rang. "Ce qui était la meilleure défense de l'Europe en début d'année vient d'encaisser onze buts en une semaine. Il y a probablement pire, mais ça montre très clairement qu'on a cassé une dynamique depuis le Cercle de Bruges. Les nombreuses erreurs individuelles ont un impact sur le collectif et nous mettent dans la situation dans laquelle on est", explique-t-il à notre micro.

"Ce soir, on voit certains joueurs capables de faire des gestes géniaux mais aussi n'importe quoi. Les qualités sont là, l'état d'esprit est là, c'est pour ça que les supporters sont derrière eux. Mais il y a trop de cadeaux. Je pense que Rik De Mil est arrivé ici un peu stressé, et il repart avec trois cadeaux en poche", poursuit-il.

Des leçons à tirer pour tout le monde

Le staff et le groupe vont devoir se remettre en question, mais ce sera après un peu de repos qui s'annonce salutaire : "Hans Cornelis a donné deux jours et demi de congé aux joueurs et je pense qu'il a très bien fait. Il est nécessaire pour tout le monde d'un peu souffler. Physiquement, on a aussi vu que c'était difficile pour nous. C'est là qu'on voit la différence avec l'Union, qui a l'habitude de jouer trois matchs par semaine. Chez nous, ça devenait un peu lourd".

Aux origines de cette spirale négative, cette défaite contre le Cercle, alors qu'une demi-équipe avait été laissée au repos : "Après coup, c'est facile. Mais très clairement, on a commis une erreur avec ce turnover contre le Cercle. Et je me mets dans le même bateau : on gagne ensemble et on perd ensemble. Cela nous servira de leçon", répond Bayat.



Lire aussi… Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..."

L'administrateur-délégué du Sporting s'inclut dans le lot : "Je discute avec Hans, quand il m'a fait part de ce choix, je l'ai soutenu à 100%. Mon rôle était de le soutenir : je ne suis pas coach, je n'ai jamais fait l'équipe en treize ans, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Mais je partageais son opinion. Maintenant, ça fait deux fois que cela se produit cette saison après le match à Louvain en début de saison pour faire souffler les joueurs avant Hammarby".

"Cela va nous servir la saison prochaine. On a un projet, on a une stratégie sportive qui est maintenant bien en place. Tout ce qui se passe maintenant doit nous aider à grandir, à murir par rapport à ce qu'on veut mettre en place", poursuit-il.

Se remobiliser, et vite

Mais cette vilaine semaine ne doit pas tout remettre en doute : "Je ne suis inquiet parce qu'on voit des choses sur le terrain : on a encaissé trois buts, mais on aurait dû en marquer cinq ou six. Seulement, on n'en met que deux, via les défenseurs centraux. Les astres étaient alignés depuis le mois de décembre, ils le sont moins maintenant, ça arrive à tout le monde. Il faut retrouver la formule qui nous a permis de battre les meilleures équipes du pays".

Reste que le coup est dur avec cette élimination de la Coupe et cette sortie du top 6 : "Ce serait dommage de se dire que tout s'est écroulé alors que nous ne sommes qu'à trois points du top 6. Je n'ai jamais eu l'impression qu'on s'est vus trop beaux. On a simplement pris du plaisir dans ce qui nous arrivait. Et c'était mérité. On ne garde pas nos filets inviolés, par le fruit du hasard, on ne performe pas comme on l'a fait cet hiver par le fruit du hasard".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
La Gantoise

Plus de news

Jean Kindermans

Jean Kindermans

10:00
Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..." Réaction

Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..."

22:20
Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand Analyse

Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand

21:04
Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

20:14
Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

09:33
Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

08:20
Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

09:02
"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

08:41
"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

07:20
David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant" Réaction

David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant"

06:20
"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

06:40
"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée Réaction

"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée

23:59
"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

07:00
Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

22:46
Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

21:54
🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

22:40
Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

21:40
1
Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

21:20
"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

20:00
Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

20:30
2
Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

19:30
1
Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

18:31
Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

19:00
Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

14:00
Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

12:00
Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

10:40
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

17:10
"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

18:00
Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

17:00
Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

17:32
Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

16:00
"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

16:30
"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

15:30
"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

15:00
La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

14:30
🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13:30 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 16:00 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved