Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

Cyril Ngonge a changé de pays et de club pour relancer sa carrière. Le Diable Rouge veut revenir en sélection.

Sacré champion d'Italie avec le Napoli l'an dernier, Cyril Ngonge n'a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer. Dans l'ombre d'un Romelu Lukaku intouchable, le Belge a passé son temps sur le banc. Il a décidé de changer d'air cet hiver en rejoignant l'Espanyol Barcelone en prêt.

Son prêt au Torino n'a pas convaincu et l'aventure s'est arrêtée plus tôt que prévu. L'Espanyol dispose d'une option d’achat fixée à 16 millions d'euros, plus 2 millions de bonus.

Décisif dès le premier match de Liga

Et les débuts ont été prometteurs. Malgré la grosse défaite 4-1 contre Villarreal, le Diable Rouge s'est montré décisif avec une passe décisive. Un premier signal positif pour dire qu'il est prêt à saisir sa chance.

Sa dernière sélection avec la Belgique remonte à octobre 2024, en Ligue des Nations contre l'Italie. Depuis, rien du tout. Mais Ngonge n'a pas renoncé. Dans un entretien accordé à la DH, il a affiché ses ambitions.



"Je ne pense pas que ce soit un défi insurmontable. C'est l’un de mes objectifs depuis le début de la saison. Maintenant, je sens que je dois montrer mes qualités ici pour que le sélectionneur pense à moi", a-t-il confié à la DH. Avec tous les blessés, Rudi Garcia a annoncé qu'il prendre d'autres joueurs et Ngonge à toutes ses chances.