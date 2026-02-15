David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant"

David Hubert s'est montré critique envers l'arbitrage en conférence de presse après le partage de l'Union Saint-Gilloise à Sclessin contre le Standard (1-1). Selon l'entraîneur du club bruxellois, le but de son équipe annulé en début de match n'aurait pas dû l'être.

L'Union Saint-Gilloise pensait ouvrir le score après seulement trois minutes de jeu. Bien servi par Anouar Ait El Hadj, Mohammed Fuseini s'est avancé vers le but et a trompé Lucas Pirard. Le but a finalement été annulé pour une faute offensive de Promise David qui a poussé Ibe Hautekiet.

Selon David Hubert, ce but aurait dû être validé : "C’est toujours un match compliqué ici parce qu’à Sclessin ce n'est pas facile. C’était donc important de bien aborder la rencontre et de bien commencer. Je pense qu’on l’a assez bien fait au début, avec une bonne entrée en matière. On marque ce but qui a pris de longues minutes avant la décision finale.

Il est finalement annulé pour une faute que je trouve très légère. Pour moi, c’est déjà un tournant dans le match. On aurait pu bénéficier de cette bonne entame avec un but d’avance et le match aurait sans doute été différent."

David Hubert pointe ce qu'il a ensuite manqué à son équipe : "Après ça, il nous a manqué un peu d’impact, surtout dans le jeu direct et sur les deuxièmes ballons, qui étaient trop souvent pour eux. Puis le Standard marque. Quand tu es mené après un but annulé pour une faute très légère… Dans le duel entre Ibrahim Karamoko et Kamiel Van De Perre, là, on laisse jouer."

"En première mi-temps, on a été un peu trop poussifs, un peu trop forcés dans notre jeu", a-t-il pointé. "On s’est quand même créé de très bonnes occasions, notamment cette tête à un mètre du but de Louis Patris. C’était une phase importante pour revenir au score."



Une meilleure deuxième période de l'Union SG ?

David Hubert a été plus positif sur la seconde période : "En deuxième mi-temps, il y a eu plus d’impact, plus d’intensité. On a cherché jusqu’au bout, on a effectué des changements pour amener plus d’énergie. On a poussé, on a égalisé, et c’était mérité. On a essayé d’aller chercher le deuxième but parce qu’on voulait les trois points.

Il fallait faire attention aux transitions, car le Standard pouvait être dangereux. On n’est jamais pleinement satisfaits avec un point, mais c’est quand même positif", a-t-il conclu.