🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos

La Gantoise s'est offert le scalp de Charleroi hier soir. Max Dean a été l'un des grands artisans de la victoire des Buffalos avec ses deux buts.

Wilfried Kanga pas encore remis de sa commotion cérébrale de la semaine dernière, c'est Max Dean qui été titularisé en pointe de l'attaque gantoise. Ce n'était que la deuxième fois que cela lui arrivait cette saison. Il en a profité pour planter un doublé.

L'attaquant anglais est d'abord passé devant Cheick Keita pour dévier de la tête un bon centre de Momodou Sonko à l'heure de jeu, il a ensuite pris ses responsabilités sur penalty pour permettre à Gand de reprendre deux buts d'écart, juste après que Charleroi ait réduit l'écart pour la première fois.

Un sacré tempérament

En allant le chercher au MK Dons il y a un an et demi, La Gantoise savait qu'elle avait acheté un joueur à fort caractère. Cela s'est encore vérifié hier : après son premier but, Dean ne s'est pas privé d'aller célébrer au pied de la tribune carolo pour narguer les supporters locaux.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Max Dean propulse le KAA Gent à la 4️⃣e place ! 👀💥 #CHAGNT pic.twitter.com/jvgaFYDRVu — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 14, 2026

Il avait fait de même il y a un an au Standard, en allant narguer les supporters rouches après un but. Hier, il a tout de même pris soin d'aller célébrer sa deuxième réalisation dans sa partie de terrain...pour ne pas prendre de deuxième carte jaune.



Lire aussi… "Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi›

Il s'est expliqué sur ces célébrations provocatrices à notre micro : "Ce n'était pas contre les supporters de Charleroi. C'était juste la libération après avoir marquer. Vous savez, la saison n'est pas facile pour moi, il fallait que ça sorte. Je suis content d'avoir inscrit ce doublé et d'avoir permis à l'équipe de l'emporter. Maintenant, j'aimerais bien marquer ce triplé, derrière lequel je cours depuis quelques temps".