Réaction 🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise s'est offert le scalp de Charleroi hier soir. Max Dean a été l'un des grands artisans de la victoire des Buffalos avec ses deux buts.

Wilfried Kanga pas encore remis de sa commotion cérébrale de la semaine dernière, c'est Max Dean qui été titularisé en pointe de l'attaque gantoise. Ce n'était que la deuxième fois que cela lui arrivait cette saison. Il en a profité pour planter un doublé.

L'attaquant anglais est d'abord passé devant Cheick Keita pour dévier de la tête un bon centre de Momodou Sonko à l'heure de jeu, il a ensuite pris ses responsabilités sur penalty pour permettre à Gand de reprendre deux buts d'écart, juste après que Charleroi ait réduit l'écart pour la première fois.

Un sacré tempérament

En allant le chercher au MK Dons il y a un an et demi, La Gantoise savait qu'elle avait acheté un joueur à fort caractère. Cela s'est encore vérifié hier : après son premier but, Dean ne s'est pas privé d'aller célébrer au pied de la tribune carolo pour narguer les supporters locaux.

Il avait fait de même il y a un an au Standard, en allant narguer les supporters rouches après un but. Hier, il a tout de même pris soin d'aller célébrer sa deuxième réalisation dans sa partie de terrain...pour ne pas prendre de deuxième carte jaune.

Lire aussi… "Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi

Il s'est expliqué sur ces célébrations provocatrices à notre micro : "Ce n'était pas contre les supporters de Charleroi. C'était juste la libération après avoir marquer. Vous savez, la saison n'est pas facile pour moi, il fallait que ça sorte. Je suis content d'avoir inscrit ce doublé et d'avoir permis à l'équipe de l'emporter. Maintenant, j'aimerais bien marquer ce triplé, derrière lequel je cours depuis quelques temps".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
La Gantoise

Plus de news

Pas comme au Standard et à l'Antwerp : la première de Michel-Ange Balikwisha à l'étranger tourne au vinaigre

Pas comme au Standard et à l'Antwerp : la première de Michel-Ange Balikwisha à l'étranger tourne au vinaigre

14:00
"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi Réaction

"Très clairement, on a commis une erreur" : Mehdi Bayat prend la parole après la défaite de Charleroi

08:00
Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

13:31
"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG Réaction

"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG

12:40
Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..." Réaction

Charleroi a-t-il tout perdu en trois jours ? "Quand on prend onze buts en trois matchs..."

22:20
Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

13:00
Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand Analyse

Les défenseurs buteurs, Bernier sacrifié : les notes de Charleroi contre Gand

21:04
Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

12:00
Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

12:20
Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

Charleroi y a cru jusqu'au bout, mais c'est bien Rik De Mil qui finira le week-end dans le top 6

20:14
Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

11:00
"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

11:30
L'annonce pourrait tomber très vite : Jean Kindermans proche d'un retour à Anderlecht

L'annonce pourrait tomber très vite : Jean Kindermans proche d'un retour à Anderlecht

10:00
Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

10:40
Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

Courtisé par plusieurs grands clubs, Mika Godts a tranché pour son avenir

09:33
Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

Le Club de Bruges tourne le dos à 100 millions d'euros : le CEO s'explique

08:20
Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

Rudi Garcia a l'embarras du choix : un Diable Rouge postule pour le mois de mars

09:02
"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

"Ils ne sont pas si bêtes" : L'Ajax cartonne et ses Belges régalent

08:41
"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

07:20
David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant" Réaction

David Hubert critique l'arbitrage après le partage de l'Union SG face au Standard : "C'est un tournant"

06:20
"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

"Un jour noir pour le football" : le coach de Dender en fait des tonnes après la défaite à OHL

06:40
"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée Réaction

"Les supporters attendent ça de nous" : Lucas Pirard satisfait de la mentalité affichée

23:59
"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

"Si je pouvais revivre un match..." : Roberto Martinez révèle son grand regret avec les Diables Rouges

07:00
Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

Le Standard prend un bon point contre l'Union Saint-Gilloise à Sclessin

22:46
Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

Coup dur pour le Standard : un cadre sort sur blessure

21:54
🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

🎥 Un ancien gardien de Pro League se lâche : un carton rouge indéniable

22:40
Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

Après avoir refusé Anderlecht, Thorsten Fink a trouvé un nouveau défi

21:40
1
Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

Cristiano Ronaldo met un terme à sa grève et revient en club

21:20
"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

"L'Europe d'ici un ou deux ans" : un coach de Pro League ne cache pas ses ambitions

20:00
Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

Des regrets pour Anderlecht ? Un ancien grand espoir tient la forme de sa vie et vise la Coupe du Monde

20:30
2
Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

19:30
1
Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

18:31
Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

19:00
Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

14/02
Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

14/02
Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

14/02

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13:30 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 16:00 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved