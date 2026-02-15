Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

Thibaut Courtois a été mis à l'honneur par son club. Le gardien du Real Madrid a atteint le cap des 150 victoires.

Thibaut Courtois vient d'ajouter une nouvelle ligne à sa légende madrilène. Samedi soir, le Real Madrid a dominé la Real Sociedad 4-1. Le portier belge a franchi le cap symbolique des 150 victoires au club.

À l'époque, le Real avait décidé de passer à l’action après sa grande Coupe du monde. Élu meilleur gardien en Russie, il avait aidé la Belgique à décrocher une troisième place historique avant de rejoindre Madrid.

Depuis son arrivée, Courtois a rempli son armoire à trophées. Ligue des champions, Liga, coupes nationales… Il en est à douze titres avec le Real Madrid. Il s'est imposé comme un cadre indispensable de l'équipe.

Devant Casillas

Le Diable Rouge n'a eu besoin que de 224 matchs pour atteindre ce total, soit un ratio de victoires de 67%. C'est mieux que la légende Iker Casillas (63,2 %), même si Keylor Navas reste devant avec 70,9 % de succès.





Le contrat de Courtois se termine en juin 2027, il aura le temps de peut-être améliore son ratio d'ici-là. Pour beaucoup, c'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid.