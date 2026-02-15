Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

Anderlecht cherche toujours un nouvel entraîneur principal après le départ de Besnik Hasi. Alors que Jérémy Taravel assure l'intérim, les Mauves visent clairement Alfred Schreuder. Seulement, un obstacle de taille empêche encore la finalisation du dossier.

Anderlecht n'a toujours pas nommé de nouvel entraîneur principal après le licenciement de Besnik Hasi. Jérémy Taravel sera encore sur le banc ce dimanche contre RAAL en tant qu'intérimaire. Parallèlement, la direction s'active.

Depuis plusieurs jours, il apparaît qu'Alfred Schreuder est de loin la piste numéro un. Il est actuellement encore actif en Arabie Saoudite, à Al-Diraiyah. Le Néerlandais a d'ores et déjà indiqué son désir de revenir en Belgique. Mais ce n'est pas si simple.

Le club saoudien ne laissera pas partir son coach si facilement

Selon nos informations, Al-Diraiyah ne veut pas laisser partir son entraîneur pour l'instant. Le club veut le retenir jusqu'à l'échéance de son contrat, ce qui représente évidemment un gros problème pour le Sporting.

Cela s'apparente sans doute à une stratégie pour faire monter un peu le prix. Reste désormais à savoir si Anderlecht acceptera de jouer à ce jeu-là. Schreuder est encore sous contrat avec le club saoudien jusqu'en juin 2026.



Le Néerlandais ne demande pas un salaire exorbitant, ce qui joue en sa faveur. Mais s'il faut commencer à négocier une clause de libération, le budget qu'Anderlecht consacrait à la recherche d'un nouvel entraîneur pourrait bien monter.