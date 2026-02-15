"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG

Vincent Euvrard est revenu en conférence de presse sur le partage du Standard de Liège face à l'Union Saint-Gilloise (1-1). Satisfait dans l'ensemble, il regrette malgré tout de ne pas avoir pris les trois points.

"Je pense qu’on a eu un début de match compliqué. L’Union jouait avec un tempo plus élevé que nous", a souligné Vincent Euvrard. "On a mal géré certains ballons dans la ligne défensive. Au lieu de les mettre au-delà de la pression, on les a laissés dans des intervalles où ils pouvaient accélérer, notamment entre les lignes avec Anouar Ait El Hadj et la profondeur de Mohammed Fuseini et Promise David. Les dix ou douze premières minutes étaient clairement pour l’Union."

Le but est ensuite arrivé pour les Rouches : "Une belle combinaison et un excellent enchaînement de Denis Ayensa. On aurait dû faire 2-0 après vingt-quatre minutes sur une magnifique action collective, peut-être la meilleure du match en termes de combinaison. Ibrahim Karamoko a raté son tir à deux mètres du but. On a globalement bien défendu, hormis une occasion de Promise David au second poteau et une grosse opportunité de Louis Patris en début de deuxième mi-temps où Lucas Pirard fait un bon arrêt.

Dès l'entame de la deuxième mi-temps, on s'est bien mis dedans. Tout d'abord, il y a la perte de balle avec le tir d'Anouar Ait El Hadj sur la transversale. On a aussi eu des contre-attaques pour tuer le match, notamment avec Tobias Mohr et Dennis Ayensa."

Un goût de trop peu ?

Le but concédé à environ 15 minutes du terme était évitable selon l'entraîneur : "On encaisse ensuite un but évitable. On est nombreux autour du ballon et on doit mettre plus de pression sur le pied droit de Guilherme Smith. On sort avec un goût de trop peu, même si le point de l’Union n’est certainement pas volé. C’était un bon match, avec beaucoup d’intensité des deux côtés.

On a créé beaucoup d’occasions face à une équipe qui concède peu. Il y a beaucoup de choses positives dans le contenu, mais on aurait aimé gagner."