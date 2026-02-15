Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

La RAAL se déplace avec le couteau entre les dents à Anderlecht. Si le Sporting a besoin de points pour conforter sa place dans le top 6, les Loups doivent se rassurer dans la course au maintien.

Le week-end dernier, la RAAL a pris un coup sur la tête. Pas directement avec la défaite à l'Union, mais avec les victoires du Cercle à Charleroi et de Louvain contre Gand. Les Louviérois ont donc perdu deux places au classement.

Aller chercher un bon résultat ce soir serait une belle bouffée d'air. Une mission périlleuse face à un Anderlecht remis en selle par sa victoire 0-4 à l'Antwerp, mais pas impossible : "Nous avons pris des points contre l'Union, Bruges, Saint-Trond et Gand, qui sont des équipes du Top 5", rappelle Frédéric Taquin à la RTBF.

"Je suis satisfait de notre jeu depuis quelques mois, bien que nous ayons eu une période creuse entre mi-novembre et début décembre. À ce moment-là, les résultats étaient mitigés", poursuit l'entraîneur des Loups.

Un match qui rappellera des souvenirs à Sami Lahssaini

Sami Lahssaini apparaît tout aussi déterminé. Les matchs contre Anderlecht, il connaît, après avoir fait ses débuts professionnels à Seraing et avoir en partie été formé au Standard : "J’ai connu beaucoup de Clasicos en étant jeune, mais là je porte le maillot de la RAAL et pas celui du Standard. Aller battre Anderlecht dans son stade me fera quand même quelque chose".

Lire aussi… "On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka›

La rencontre du 27 février à Sclessin, il l'attend cependant avec encore un peu plus d'impatience : "Ce serait mentir de dire que je ne l’ai pas cochée. Je vais jouer dans ma ville, là où j’ai grandi. Le but, ce sera de battre les Rouches, nous avons besoin de points".