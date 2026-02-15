Pas comme au Standard et à l'Antwerp : la première de Michel-Ange Balikwisha à l'étranger tourne au vinaigre

Michel-Ange Balikwisha vit une première saison très compliquée au Celtic. L'ancien du Standard et de l'Antwerp semble y avoir complètement disparu de la circulation.

Il y a six mois, le Celtic a déboursé pas moins de 5,20 millions d'euros pour s'attirer les services de Michel-Ange Balikwisha, qui a ainsi quitté l'Antwerp après 30 buts et 17 assists en 145 matchs.

Depuis, Balikwisha a goûté à la joie de ses premières sélections avec la République Démocratique du Congo en étant appelé en même temps que Matthieu Epolo et Mario Stroeykens, il a d'ailleurs pris part à la CAN par la suite. Mais en club, la situation est beaucoup plus difficile.

Pas dans les plans de Martin O'Neill

L'ancien espoir du Standard avait débuté la saison avec deux places de titulaire. Puis, il a dû se contenter d'entrées au jeu lors des cinq matchs suivants. Puis, il n'est plus rentré du tout jusqu'à son départ à la CAN.

Depuis son retour, la situation a encore empiré. Le Celtic l'a retiré de sa liste pour l'Europa League et ne l'a plus inscrit sur la feuille de match pour les trois dernières rencontres de championnat écossais.



L'entraîneur Martin O'Neill, arrivé pendant que Balikwisha était à la CAN, compte-t-il encore sur lui ? Le Nord-Irlandais de 73 ans n'a signé que jusqu'en fin de saison, mais le temps pourrait paraître bien long à Michel-Ange Balikwisha pour sa première expérience à l'étranger.