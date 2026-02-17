Vincent Kompany ne prend pas de gants : "Je m'en fiche complètement"

Harry Kane pourrait bien entrer dans l'histoire de la Bundesliga cette saison, en battant un record établi en 2021 par Robert Lewandowski. Mais Vincent Kompany n'en a pas grand chose à fiche...

Harry Kane est dans une forme absolument olympique avec le Bayern Munich cette saison. L'attaquant anglais a déjà inscrit 26 buts en 22 matchs de Bundesliga (41 en 35 matchs toutes compétitions confondues), et certains l'imaginent donc bien battre le record de roses plantées sur une saison en championnat d'Allemagne.

Ce record n'est pas ancien, et pour cause : il a été brisé par le "prédécesseur" de Kane en pointe de l'attaque bavaroise, Robert Lewandowski. Le Polonais avait inscrit 41 buts en 2020-2021, battant alors le record du légendaire Gerd Müller (40 buts en 1972).

Kompany "s'en fiche" que Harry Kane batte le record de Lewandowski

Il reste 12 matchs à Harry Kane pour y parvenir : il devra donc inscrire 15 buts pour égaler le record de Lewandowski, et 16 pour le dépasser. Un total qui paraît improbable, mais l'Anglais a déjà réalisé des exploits cette saison. Cependant, il y a un homme qui s'en soucie peu : Vincent Kompany.

L'entraîneur du Bayern a en effet été très clair quand le sujet est arrivé sur la table en conférence de presse. "Je m'en fiche complètement qu'il batte le record ou non, pour être honnête avec vous, et je lui dirai également la même chose", rigole Kompany.



"J'imagine que c'est parce que je suis défenseur que je pense comme ça. Je suis peut-être un peu naïf mais j'ose espérer que le titre de champion lui importe un peu plus que le record", ajoute le coach belge. "Cela dit, c'est Harry Kane, il marquera encore des buts, c'est ce qu'il fait".