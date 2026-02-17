Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge
Photo: © photonews

Charles De Ketelaere fait ses premiers pas dans le monde des affaires. Le Diable Rouge a investi dans la société Otamiser, spécialisée dans l'optimisation de la visibilité des hôtels et locations de vacances sur les sites de réservation en ligne.

De nombreux footballeurs professionnels investissent leur argent, d’une manière ou d’une autre. À 24 ans, Charles De Ketelaere a fait le même choix.

Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, le Diable Rouge figure parmi les nouveaux investisseurs de la société belge Otamiser, qui vient de lever 2 millions d’euros lors d’une nouvelle opération de financement.

Charles De Ketelaere investit dans la société belge Otamiser

Basée à Gand, cette entreprise utilise des algorithmes pour optimiser la visibilité de ses clients (hôtels ou locations de vacances) sur des plateformes en ligne telles que Booking et Airbnb.

"Nous ne nous connaissons cependant pas personnellement. En tant que nouvel investisseur, Charles est arrivé via des relations. Sa contribution est limitée, il ne fait pas partie des plus gros investisseurs autour de la table", a déclaré le CEO Bart-Jan Leyst dans les colonnes de HLN.


Otamiser connaît une croissance rapide et compte plus de quarante employés répartis dans dix pays. Ses clients bénéficient d’une nette augmentation des réservations, et donc de leur chiffre d’affaires.

Atalanta
Belgique
Charles De Ketelaere

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
