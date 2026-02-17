"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht

Le RSC Anderlecht aurait placé Marc Overmars assez haut sur la liste des candidats potentiels à la succession d'Olivier Renard. Sportivement, l'idée se tient, mais elle ne collerait pas avec l'image que veut se donner le club.

Quels sont les critères mis en avant par le RSC Anderlecht dans sa recherche d'un nouveau directeur sportif ? Ils sont assez clairs : le club veut un véritable cador, un homme doté d'une aura digne de l'histoire du club, et d'un carnet d'adresses à l'avenant. Un directeur sportif ayant un CV digne de ce nom et des résultats probants dans sa carrière.

On a cité plusieurs noms cochant toutes ces cases, tels que Michel Preud'homme (qui est bel et bien retraité) et Vincent Mannaert (qui ne quittera pas la fédération pour Anderlecht, et a un passé brugeois bien trop marqué pour être accueilli à bras ouverts au Lotto Park). Mais il est indéniable qu'au regard de tous ces critères, Marc Overmars est un candidat logique.

Overmars a l'ADN du RSCA...

Son travail à l'Ajax Amsterdam, un club "frère" du RSC Anderlecht au profil très comparable (centre de formation de très haut niveau, club le plus titré des Pays-Bas, pression énorme et constante), était de grande qualité. Son travail à l'Antwerp est tout aussi impressionnant, avec un titre à la clef.

Qui plus est, Overmars a travaillé avec Alfred Schreuder, qui reste le candidat n°1 pour succéder à Besnik Hasi. Les deux hommes parlent néerlandais, bien sûr. Bref : tout colle... sauf ce qu'on pourrait qualifier de "l'éléphant dans la pièce" : le fait que Marc Overmars ait été licencié par l'Ajax Amsterdam pour harcèlement sexuel, et suspendu par la FIFA pour ce comportement.





On ne parle pas ici d'accusations ou de on-dits : le Néerlandais de 52 ans a reconnu les faits, fait amende honorable et purgé sa suspension. Ce sont des faits établis, et l'Antwerp a décidé en toute connaissance de cause de le soutenir et de continuer la collaboration avec Marc Overmars.

... mais si "Noblesse Oblige", Anderlecht ne peut pas l'employer

Loin de nous l'idée de refuser à Overmars une seconde chance : légalement et selon tous les règlements de la FIFA, de l'Union Belge et de la Pro League, le directeur sportif de l'Antwerp peut exercer ses fonctions, et ce dans n'importe quel club. Il est permis de croire que son comportement à l'Ajax était un écart que Marc Overmars regrette profondément, et qu'on ne l'y reprendra plus.

Mais c'est aussi intégralement et unilatéralement le droit de tout employeur de ne pas souhaiter travailler avec une personne ayant été suspendue durant un an de toute activité liée au football pour comportement inapproprié et ayant reconnu les faits, si ces faits ne correspondent pas aux valeurs de l'entreprise en question. Or, le slogan du RSC Anderlecht, présenté en grande pompe en juillet 2024, est : "Noblesse Oblige". Bien des supporters Mauves regretteraient un tel écart de la part de la nouvelle direction, qui foulerait au pied les valeurs du Sporting.