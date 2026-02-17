Edito "Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht

"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4329

Le RSC Anderlecht aurait placé Marc Overmars assez haut sur la liste des candidats potentiels à la succession d'Olivier Renard. Sportivement, l'idée se tient, mais elle ne collerait pas avec l'image que veut se donner le club.

Quels sont les critères mis en avant par le RSC Anderlecht dans sa recherche d'un nouveau directeur sportif ? Ils sont assez clairs : le club veut un véritable cador, un homme doté d'une aura digne de l'histoire du club, et d'un carnet d'adresses à l'avenant. Un directeur sportif ayant un CV digne de ce nom et des résultats probants dans sa carrière.

On a cité plusieurs noms cochant toutes ces cases, tels que Michel Preud'homme (qui est bel et bien retraité) et Vincent Mannaert (qui ne quittera pas la fédération pour Anderlecht, et a un passé brugeois bien trop marqué pour être accueilli à bras ouverts au Lotto Park). Mais il est indéniable qu'au regard de tous ces critères, Marc Overmars est un candidat logique. 

Overmars a l'ADN du RSCA... 

Son travail à l'Ajax Amsterdam, un club "frère" du RSC Anderlecht au profil très comparable (centre de formation de très haut niveau, club le plus titré des Pays-Bas, pression énorme et constante), était de grande qualité. Son travail à l'Antwerp est tout aussi impressionnant, avec un titre à la clef. 

Qui plus est, Overmars a travaillé avec Alfred Schreuder, qui reste le candidat n°1 pour succéder à Besnik Hasi. Les deux hommes parlent néerlandais, bien sûr. Bref : tout colle... sauf ce qu'on pourrait qualifier de "l'éléphant dans la pièce" : le fait que Marc Overmars ait été licencié par l'Ajax Amsterdam pour harcèlement sexuel, et suspendu par la FIFA pour ce comportement. 

On ne parle pas ici d'accusations ou de on-dits : le Néerlandais de 52 ans a reconnu les faits, fait amende honorable et purgé sa suspension. Ce sont des faits établis, et l'Antwerp a décidé en toute connaissance de cause de le soutenir et de continuer la collaboration avec Marc Overmars. 

... mais si "Noblesse Oblige", Anderlecht ne peut pas l'employer 

Loin de nous l'idée de refuser à Overmars une seconde chance : légalement et selon tous les règlements de la FIFA, de l'Union Belge et de la Pro League, le directeur sportif de l'Antwerp peut exercer ses fonctions, et ce dans n'importe quel club. Il est permis de croire que son comportement à l'Ajax était un écart que Marc Overmars regrette profondément, et qu'on ne l'y reprendra plus. 

Mais c'est aussi intégralement et unilatéralement le droit de tout employeur de ne pas souhaiter travailler avec une personne ayant été suspendue durant un an de toute activité liée au football pour comportement inapproprié et ayant reconnu les faits, si ces faits ne correspondent pas aux valeurs de l'entreprise en question. Or, le slogan du RSC Anderlecht, présenté en grande pompe en juillet 2024, est : "Noblesse Oblige". Bien des supporters Mauves regretteraient un tel écart de la part de la nouvelle direction, qui foulerait au pied les valeurs du Sporting. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

15:00
Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

12:40
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

13:30
Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

12:40
Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

10:30
🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

11:40
Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

14:20
Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

14:00
Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

09:00
Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

12:00
Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

13:00
🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

12:20
🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

11:00
Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

11:20
Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

10:00
"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

09:30
Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

08:30
"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

21:40
2
La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

08:00
1
"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

07:00
Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

07:40
Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

06:30
1
Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

07:20
Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

23:00
Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

22:00
"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

22:30
Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

19:30
Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

21:00
Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

21:20
C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

20:33
1
Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

17:30
Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

20:20
"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

20:00
Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

19:00
1
OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

18:30
"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

18:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved