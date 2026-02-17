Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

Nathan De Cat enchaîne les rencontres avec Anderlecht et en est clairement le métronome... mais n'a que 17 ans. Doit-il aller à la Coupe du Monde en fin de saison?

On ne parle que de lui cette saison au RSC Anderlecht : Nathan De Cat est clairement un phénomène. Son match à l'Antwerp jeudi dernier l'a montré : à 100% et quand il évolue à ce niveau, De Cat a tout d'un grand... et d'un Diable Rouge.

Mais le "ket" n'a encore que 17 ans, et Anderlecht veut le préserver. D'où sa sortie très tôt en seconde période dimanche, alors qu'il était encore le meilleur sur le terrain. Nathan De Cat a déjà connu des moments plus difficiles, surtout quand il enchaîne les matchs.

La Coupe du Monde 2026, trop tôt pour Nathan De Cat ?

Hein Vanhaezebrouck, ancien coach des Mauves et analyste pour Sporza, le souligne : "De Cat joue de très bons matchs, mais est encore parfois un peu transparent voire invisible", déclare-t-il. Un point de vue que partage Franky Van der Elst, lui aussi consultant pour Sporza, qui estime qu'appeler De Cat pour le Mondial après une telle saison reviendrait à le griller.

"C'est très clairement un grand talent, mais il ne faut pas le griller. Il ne doit pas encore aller à la Coupe du Monde", estime l'ex-Diable Rouge, qui compare le cas de De Cat à un autre prodige du football européen : Pedri. "Il y a 3 ou 4 ans, l'Espagne l'avait fait tout jouer, l'Euro, les JO...", rappelle Van der Elst. Le jeune du Barça avait ensuite peiné, et on parle bien sûr là d'un joueur d'un tout autre calibre encore.



"Si tout le monde est disponible à son poste, je ne crois pas que ce soit nécessaire de faire appel à Nathan De Cat dès la Coupe du Monde. Il reste jeune et prendra encore en coffre, digérera mieux l'enchaînement des matchs à l'avenir", conclut Van der Elst. "Le talent ne suffit pas : il faut être prêt physiquement et mentalement", confirme Vanhaezebrouck. "Pour le moment, la Coupe du Monde est un pas de trop".