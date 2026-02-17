"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League
Photo: © photonews

Jonathan Lardot ne cautionne pas les propos de l'entraîneur de Dender, Hayk Milkon, après la défaite de son équipe à Louvain. "J'espère que les responsabilités seront assumées", a déclaré le patron des arbitres.

Le week-end dernier, la fin du match entre Louvain et Dender a fait beaucoup de bruit. D’abord, Dender a obtenu un penalty mérité, puis un autre a été accordé à OHL pour une main de Luc Marijnissen.

Du côté de Dender, on était furieux, tandis que Felice Mazzu parlait d’un penalty "100 % incontestable". Selon le patron des arbitres Jonathan Lardot, l’entraîneur de OHL avait davantage raison. "Je trouve que le penalty était justifié", déclare-t-il dans son émission hebdomadaire sur DAZN.

Penalty pour Louvain justifié

"Le règlement est clair. Un joueur qui agrandit son corps avec ses bras prend un risque. Lorsqu’on parle de déviation, il doit y avoir un changement de trajectoire net. Dans ce cas, il y a une légère déviation avec la cuisse ou le ventre, mais je ne peux pas le préciser exactement."

"Mais la déviation est légère, elle n’a que peu d’impact sur la trajectoire du ballon, et celui-ci touche le bras placé dans une position non naturelle. Le joueur élargit son corps, son bras est volontairement dans cette position : c’est toujours un penalty. Pour moi, c’est donc un penalty justifié et une bonne intervention de la VAR", conclut Lardot à propos de cette action.

Jonathan Lardot répond aux critiques

L’entraîneur de Dender, Hayk Milkon, estimait inacceptable que l’arbitre n’ait accès qu’à certaines images, sur lesquelles la déviation n’était pas clairement visible. Mais comme le ballon a à peine changé de direction, cela n’était pas nécessaire. "Cela n’aurait effectivement rien changé", explique Lardot.

Après la rencontre, Milkon est allé beaucoup plus loin en utilisant des termes très durs : selon lui, l’arbitre avait "une volonté de se montrer", faisait preuve d'"abus de pouvoir" et c’était une "journée noire pour le football belge". "Je trouve cela inacceptable", ajoute Lardot.

"Il a le droit d’avoir une opinion, mais les mots qu’il a employés vont beaucoup trop loin pour moi. Qu’il respecte l’arbitre ou non, c’est son point de vue, mais je ne le partage pas. J’espère que les responsabilités seront assumées. Je m’en tiendrai là", conclut le patron des arbitres.

OH Louvain
FCV Dender EH

