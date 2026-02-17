Ivan Leko donne des nouvelles de Forbs et Tzolis, et tient des propos ambitieux avant Bruges-Atlético

Le Club de Bruges prépare au mieux le match de ce mercredi face à l'Atlético Madrid, mais risque d'être privé de Carlos Forbs. Ivan Leko a préfacé le match, et est ambitieux.

Nous vous en informions un peu plus tôt ce mardi : Carlos Forbs a manqué l'entraînement du FC Bruges à la veille du match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Une mauvaise nouvelle pour Ivan Leko, qui espère cependant que l'ailier portugais sera disponible.

"Carlos a fait un peu de travail individuel aujourd'hui. Ce n'est pas très bon signe, mais on espère encore que le staff médical pourra le rendre apte à jouer", déclare l'entraîneur croate en conférence de presse à ce sujet.

Ivan Leko ne signe pas pour un match nul contre l'Atlético

Forbs s'est blessé lors du match contre le Cercle de Bruges et si le pire (une fracture du pied) a été écarté, il reste donc incertain. Par ailleurs, le Club doit aussi gérer le cas Christos Tzolis, qui n'est pas en forme, comme l'a reconnu Ivan Leko.

"Il n'est pas à son meilleur niveau, mais nous savons aussi pourquoi. D'abord, il y a eu le Soulier d'Or, ensuite une période de maladie, puis une côte cassée... Dans ces conditions, il ne peut pas trouver de rythme à l'entraînement. On a hâte qu'il revienne au top", espère le coach brugeois.

Malgré ces circonstances pas forcément idéales, Ivan Leko reste très ambitieux pour ce 16e de finale de Champions League. "Si je signerais pour un match nul ? Absolument pas. Ce ne serait pas un bon résultat, et nous jouons toujours pour gagner", conclut-il fermement.