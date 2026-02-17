Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

Le Club de Bruges prépare un match très important face à l'Atlético Madrid. Il faudra que les Blauw & Zwart soient au mieux de leur forme pour réussir quelque chose, mais ils devront y parvenir, probablement, sans Carlos Forbs.

Ce mercredi, le Club de Bruges affrontera l'Atlético Madrid au Jan Breydel en 16e de finale de Ligue des Champions. Un match de gala, mais aussi un match dans lequel Bruges est persuadé de pouvoir réaliser l'exploit. Il faudra pour cela être à 100%.

Malheureusement, une absence, et non des moindres, semble se dessiner : celle de Carlos Forbs. Le Portugais était absent à l'entraînement brugeois ce mardi matin, rapporte Sporza. De mauvais augure avant le match du lendemain.

Carlos Forbs absent face à l'Atlético Madrid ?

Forbs était en effet sorti blessé dimanche lors du derby brugeois à la suite d'un gros contact sur le pied. Du côté de Bruges, on craignait même une fracture du pied ; fort heureusement pour le Portugais, il n'en est rien.

Mais la blessure de Carlos Forbs semble tout de même être assez grave que pour le tenir éloigné des terrains d'entraînement ce mardi. S'il est finalement disponible, il ne devrait pas tenir sa place dès le coup d'envoi.

C'est un coup dur car Carlos Forbs a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives cette saison en Champions League. Dans une rencontre qui pourrait voir le FC Bruges disposer d'espaces en contre (du moins si les Colchoneros font le jeu), son absence peut faire la différence.