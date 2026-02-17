"Je ne suis pas là pour le projet sportif" : Michel Vlap envisage un retour

"Je ne suis pas là pour le projet sportif" : Michel Vlap envisage un retour
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4329

Michel Vlap évolue actuellement au Qatar, et il ne s'en cache pas : il n'est pas là pour le projet sportif. L'ancien flop du RSC Anderlecht espère un jour revenir en Europe.

La carrière de Michel Vlap ne l'a pas mené aux sommets qu'on lui promettait. On s'en rappelle : en 2019, quand le RSC Anderlecht s'offre le talent de Heerenveen pour près de 7 millions d'euros, Marc Coucke pavoisait, organisant une conférence de presse aux Pays-Bas tandis que Vlap évoquait ses rêves de FC Barcelone.

Six ans et demi plus tard, le Néerlandais évolue au Qatar, après avoir fait un four retentissant en Belgique et être repassé par l'Eredivisie. À 28 ans, il a laissé ses ambitions de côté. "Je ne suis pas ici uniquement pour le projet sportif", confesse-t-il dans les colonnes d'Omroep Fryslan

Michel Vlap veut finir sa carrière à Heerenveen

"À un moment donné dans votre carrière, vous pensez à mettre votre carrière à l'abri. On ne peut pas dire non à de tels montants", souligne Michel Vlap. Sur le plan sportif, l'ex-Mauve montre cependant ses qualités en Stars League avec 5 buts et 5 passes décisives en 15 matchs pour Al-Ahli. 

Et une fois qu'il aura fait son temps au Qatar, Vlap envisage un retour aux Pays-Bas. "Pour l'instant, je m'amuse bien ici. Mais mon intention est de revenir terminer ma carrière au pays", confirme-t-il. Il devrait alors retourner à Heerenveen, son club formateur.


"C'est mon intention. J'ai toujours dit que je voulais finir ma carrière à Heerenveen", conclut Michel Vlap, qui a disputé 65 matchs pour les Frisons, inscrivant 25 buts. À Anderlecht, il a disputé 36 matchs pour 11 buts : un bilan honnête, mais dans le jeu, le Néerlandais n'avait pas répondu aux attentes, très élevées. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Michel Vlap

Plus de news

Alfred Schreuder est-il le bon choix pour Anderlecht ? Certains détails peuvent en faire douter

Alfred Schreuder est-il le bon choix pour Anderlecht ? Certains détails peuvent en faire douter

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/02: Goto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/02: Goto

20:20
Et si Keisuke Goto rapportait gros à Anderlecht dès l'été prochain ?

Et si Keisuke Goto rapportait gros à Anderlecht dès l'été prochain ?

20:20
Saint-Trond en Europe, c'est de plus en plus plausible... mais où ?

Saint-Trond en Europe, c'est de plus en plus plausible... mais où ?

20:00
"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht Edito

"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht

14:40
Le fils d'une tête bien connue à Liège signe son premier contrat pro au Standard

Le fils d'une tête bien connue à Liège signe son premier contrat pro au Standard

19:00
Le calendrier des Playoffs de la D1 ACFF est connu : qui de Tubize, Mons ou Virton montera en D1B ?

Le calendrier des Playoffs de la D1 ACFF est connu : qui de Tubize, Mons ou Virton montera en D1B ?

19:30
Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction

Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction

16:30
Vincent Kompany ne prend pas de gants : "Je m'en fiche complètement"

Vincent Kompany ne prend pas de gants : "Je m'en fiche complètement"

19:00
🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

🎥 Parti pour 8 millions à la surprise générale, Kaye Furo impliqué dès ses débuts dans le but décisif

18:00
Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

Une raison d'espérer pour le Standard ? La statistique qui plaira aux Rouches

17:00
Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

12:40
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

13:30
1
Ivan Leko donne des nouvelles de Forbs et Tzolis, et tient des propos ambitieux avant Bruges-Atlético

Ivan Leko donne des nouvelles de Forbs et Tzolis, et tient des propos ambitieux avant Bruges-Atlético

16:00
Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

15:00
Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

12:40
Eden Hazard révèle un souvenir pénible : "C'était un très mauvais moment"

Eden Hazard révèle un souvenir pénible : "C'était un très mauvais moment"

15:30
Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

10:30
🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

11:40
Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

14:20
Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

14:00
Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

09:00
Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

12:00
Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

13:00
🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

12:20
🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

11:00
Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

11:20
Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

10:00
"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

09:30
Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

08:30
"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

21:40
2
La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

08:00
2
"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

07:00
Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

07:40
Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

06:30
1
Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved