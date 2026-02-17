"Je ne suis pas là pour le projet sportif" : Michel Vlap envisage un retour

Michel Vlap évolue actuellement au Qatar, et il ne s'en cache pas : il n'est pas là pour le projet sportif. L'ancien flop du RSC Anderlecht espère un jour revenir en Europe.

La carrière de Michel Vlap ne l'a pas mené aux sommets qu'on lui promettait. On s'en rappelle : en 2019, quand le RSC Anderlecht s'offre le talent de Heerenveen pour près de 7 millions d'euros, Marc Coucke pavoisait, organisant une conférence de presse aux Pays-Bas tandis que Vlap évoquait ses rêves de FC Barcelone.

Six ans et demi plus tard, le Néerlandais évolue au Qatar, après avoir fait un four retentissant en Belgique et être repassé par l'Eredivisie. À 28 ans, il a laissé ses ambitions de côté. "Je ne suis pas ici uniquement pour le projet sportif", confesse-t-il dans les colonnes d'Omroep Fryslan.

Michel Vlap veut finir sa carrière à Heerenveen

"À un moment donné dans votre carrière, vous pensez à mettre votre carrière à l'abri. On ne peut pas dire non à de tels montants", souligne Michel Vlap. Sur le plan sportif, l'ex-Mauve montre cependant ses qualités en Stars League avec 5 buts et 5 passes décisives en 15 matchs pour Al-Ahli.

Et une fois qu'il aura fait son temps au Qatar, Vlap envisage un retour aux Pays-Bas. "Pour l'instant, je m'amuse bien ici. Mais mon intention est de revenir terminer ma carrière au pays", confirme-t-il. Il devrait alors retourner à Heerenveen, son club formateur.



"C'est mon intention. J'ai toujours dit que je voulais finir ma carrière à Heerenveen", conclut Michel Vlap, qui a disputé 65 matchs pour les Frisons, inscrivant 25 buts. À Anderlecht, il a disputé 36 matchs pour 11 buts : un bilan honnête, mais dans le jeu, le Néerlandais n'avait pas répondu aux attentes, très élevées.