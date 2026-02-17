🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Lotto Park, qui était particulièrement enthousiaste dimanche en avant-match, a vite déchanté. Les sifflets ont commencé à la pause, et se sont multipliés en seconde période, jusqu'à ce que le stade se vide rapidement au coup de sifflet final.

Ce sont de drôles d'images auxquelles on a assisté après le coup de sifflet final d'Anderlecht-La Louvière. Comme d'habitude, quel que soit le résultat, les Mauve & Blanc se sont livrés à un tour d'honneur dans le Lotto Park... mais personne n'était là pour y assister, ou presque.

Alors que les supporters de la RAAL, bruyants durant toute la rencontre, sont restés presque une heure dans le stade après le coup de sifflet final (organisation oblige), ce qui a accentué le contraste, les joueurs d'Anderlecht ont ainsi applaudi un public... absent.

Les supporters d'Anderlecht perdent patience 

Durant la rencontre déjà, de nombreux coups de sifflets avaient été entendus lors notamment de passes ratées de Killian Sardella et Ali Maamar, têtes de turc du stade. "Ca fait mal d'entendre ces sifflets. Personne ne veut ce genre de réaction de la part du public", reconnaissait Enric Llansana. "Mais nous savons que nous devons mieux faire. Nous sommes le Sporting d'Anderlecht". 

Pourtant, en avant-match, tout allait si bien : malgré la neige, le public était enthousiaste, et a notamment acclamé le nom de Jérémy Taravel. La qualification à l'Antwerp était dans les têtes de tout le monde... mais bien vite, le Lotto Park a déchanté. 

Lire aussi… Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?
Les supporters le comprennent désormais clairement : leur équipe est malade, et un exploit n'y changera rien. Il faudra se battre jusqu'au bout pour sécuriser les PO1, et pour ce faire... il faudra probablement soutenir des joueurs qui donnent l'impression de faire, malgré tout, leur maximum. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière
Enric Llansana

Plus de news

Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

12:00
Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

10:30
Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

09:00
Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

11:20
🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

11:00
Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

19:30
Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

10:00
"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

09:30
Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

16/02
Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

08:30
"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

21:40
Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

Un accord personnel se rapproche entre Alfred Schreuder et Anderlecht : le point sur la situation

17:30
La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

08:00
"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

07:00
Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

07:40
Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

06:30
1
Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

07:20
Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

23:00
Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

22:00
"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

22:30
Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

21:00
Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

12:40
Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

21:20
C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

20:33
1
L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

16/02
1
Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

20:20
"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

20:00
Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

19:00
1
OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

18:30
"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

18:00
1
Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

Un jeune talent du Standard de Liège en voie de parapher un nouveau contrat ?

17:00
OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

17:42
4
Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg Réaction

Stress, adaptation tactique et retrouvailles : les dessous du retour victorieux de Rik De Mil au Mambourg

16:00
🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

16/02
Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

Maarten Vandevoordt va pouvoir saisir sa chance : le portier numéro un de Leipzig, Péter Gulácsi, est blessé

16:30
Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

Cinq matchs pour trois places : qui complètera le top 6 pour les derniers Playoffs de l'histoire ?

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved