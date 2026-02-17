🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

Le Lotto Park, qui était particulièrement enthousiaste dimanche en avant-match, a vite déchanté. Les sifflets ont commencé à la pause, et se sont multipliés en seconde période, jusqu'à ce que le stade se vide rapidement au coup de sifflet final.

Ce sont de drôles d'images auxquelles on a assisté après le coup de sifflet final d'Anderlecht-La Louvière. Comme d'habitude, quel que soit le résultat, les Mauve & Blanc se sont livrés à un tour d'honneur dans le Lotto Park... mais personne n'était là pour y assister, ou presque.

Alors que les supporters de la RAAL, bruyants durant toute la rencontre, sont restés presque une heure dans le stade après le coup de sifflet final (organisation oblige), ce qui a accentué le contraste, les joueurs d'Anderlecht ont ainsi applaudi un public... absent.

Les supporters d'Anderlecht perdent patience

Durant la rencontre déjà, de nombreux coups de sifflets avaient été entendus lors notamment de passes ratées de Killian Sardella et Ali Maamar, têtes de turc du stade. "Ca fait mal d'entendre ces sifflets. Personne ne veut ce genre de réaction de la part du public", reconnaissait Enric Llansana. "Mais nous savons que nous devons mieux faire. Nous sommes le Sporting d'Anderlecht".

Pourtant, en avant-match, tout allait si bien : malgré la neige, le public était enthousiaste, et a notamment acclamé le nom de Jérémy Taravel. La qualification à l'Antwerp était dans les têtes de tout le monde... mais bien vite, le Lotto Park a déchanté.

Les supporters le comprennent désormais clairement : leur équipe est malade, et un exploit n'y changera rien. Il faudra se battre jusqu'au bout pour sécuriser les PO1, et pour ce faire... il faudra probablement soutenir des joueurs qui donnent l'impression de faire, malgré tout, leur maximum.