Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

Depuis la défaite à Bruges et l'élimination en Ligue des Champions, il y a le feu à Marseille. Mehdi Benatia avait initialement présenté sa démission, mais reste finalement en poste... au contraire du président Pablo Longoria.

Le Club de Bruges aura initié une série d'événements particulièrement chaotiques à l'Olympique de Marseille ces dernières semaines. Suite aux résultats qui ont suivi cette défaite et cette élimination en Champions League, et notamment l'humiliation au PSG (5-0), Roberto De Zerbi avait été la première victime.

Dans la foulée, le directeur sportif, Mehdi Benatia, très affecté par ce départ, avait présenté sa démission au propriétaire du club, Frank McCourt. Une démission posée le 9 février, et expliquée via ses réseaux sociaux... mais qui a finalement été refusée par McCourt, révèle Foot Mercato.

Dans une atmosphère électrique, McCourt avait été ciblé par les ultras de l'OM lors du match contre Strasbourg le weekend dernier. Et dans la foulée, l'homme d'affaires américain a décidé de demander à Mehdi Benatia de rester en poste afin d'assurer la stabilité du navire phocéen, pris dans la tempête.

Le communiqué de Frank McCourt concernant Benatia

« Déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes. »



On apprend donc via ce communiqué un autre changement d'importance : le président de l'OM, Pablo Longoria, lui aussi affaibli par les événements des dernières semaines, se retrouve relégué au second plan. Il n'aura plus de rôle sportif à proprement parler. Gageons que ce n'est pas le dernier rebondissement sur la Canebière, où va enfin pouvoir prendre place Habib Beye, nouveau T1.