Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière

Mais que se passe-t-il à Marseille ? C'est le chaos en coulisses sur la Canebière
Photo: © photonews
Deviens fan de Marseille! 465

Depuis la défaite à Bruges et l'élimination en Ligue des Champions, il y a le feu à Marseille. Mehdi Benatia avait initialement présenté sa démission, mais reste finalement en poste... au contraire du président Pablo Longoria.

Le Club de Bruges aura initié une série d'événements particulièrement chaotiques à l'Olympique de Marseille ces dernières semaines. Suite aux résultats qui ont suivi cette défaite et cette élimination en Champions League, et notamment l'humiliation au PSG (5-0), Roberto De Zerbi avait été la première victime. 

Dans la foulée, le directeur sportif, Mehdi Benatia, très affecté par ce départ, avait présenté sa démission au propriétaire du club, Frank McCourt. Une démission posée le 9 février, et expliquée via ses réseaux sociaux... mais qui a finalement été refusée par McCourt, révèle Foot Mercato. 

Dans une atmosphère électrique, McCourt avait été ciblé par les ultras de l'OM lors du match contre Strasbourg le weekend dernier. Et dans la foulée, l'homme d'affaires américain a décidé de demander à Mehdi Benatia de rester en poste afin d'assurer la stabilité du navire phocéen, pris dans la tempête. 

Le communiqué de Frank McCourt concernant Benatia 

« Déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes. »


On apprend donc via ce communiqué un autre changement d'importance : le président de l'OM, Pablo Longoria, lui aussi affaibli par les événements des dernières semaines, se retrouve relégué au second plan. Il n'aura plus de rôle sportif à proprement parler. Gageons que ce n'est pas le dernier rebondissement sur la Canebière, où va enfin pouvoir prendre place Habib Beye, nouveau T1. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Marseille

Plus de news

Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

Ca ne calmera pas l'entraîneur adverse : Lardot reconnaît une erreur d'arbitrage le week-end dernier

15:00
"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht Edito

"Noblesse Oblige" ? Marc Overmars n'est donc pas la solution pour le RSC Anderlecht

14:40
Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

Gros coup dur pour Bruges : un élément très important absent à l'entraînement avant l'Atlético Madrid

14:20
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du Monde ? "Il est parfois encore un peu transparent"

13:30
Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

Un Diable Rouge se lance dans les affaires et investit dans une société belge

13:00
Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

Quatre pour une place : un nouveau nom sur la short-list d'Anderlecht pour le poste de directeur sportif

12:40
Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

Un coup dans l'eau pour Anderlecht ? Une recrue hivernale risque de tomber rapidement dans l'oubli

12:40
🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

🎥 "Une œuvre d'art" : contrôle du droit et volée du gauche, un ex-Diablotin s'offre l'un des buts du week-end

12:20
🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

🎥 Un tour d'honneur... dans un stade vide : tristes images après Anderlecht-RAAL

11:40
Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

Hans Vanaken : "Vincent Kompany fait jouer le Bayern comme Anderlecht à ses débuts, c'est ce que j'aime"

12:00
Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

Cinq joueurs du noyau A de Genk contre le RFC Liège : voici ce que dit le règlement de la Pro League

11:20
🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

🎥 "Comment ça va ? Je suis vieux" : Teddy Teuma a quand même pu retrouver ses anciens coéquipiers de l'Union

11:00
Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

Les Mauves rattrapés par l'histoire : le RSC Anderlecht réalise sa pire série... depuis 89 ans !

10:30
Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

Ivan Leko craint le pire : un cadre du Club de Bruges absent pendant de longues semaines ?

10:00
"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

"Inacceptable, ça va beaucoup trop loin" : Jonathan Lardot recadre fermement un entraîneur de Pro League

09:30
Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

Trois noms, dont une énorme surprise : Anderlecht a lancé sa recherche d'un nouveau directeur sportif

09:00
Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

Fallait-il jouer en Pro League, malgré la neige ? "Les conditions n'étaient pas optimales, mais..."

08:30
La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

08:00
1
Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

Axel Witsel et Girona s'offrent le Barça et bousculent la course au titre en Espagne

07:40
Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

07:20
"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

"Je ne veux pas trop en dire" : la tactique surprenante tentée par le Club de Bruges sur corner

07:00
Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

Le Club de Bruges prêt pour les barrages de la Ligue des champions ?

06:30
1
Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

Voici quand le match qui a été arrêté dimanche en Challenger Pro League se poursuivra

23:00
"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

"Pas de critère pour donner rouge" : Jonathan Lardot revient sur les phases litigieuses de Standard-Union

22:30
Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

Daan Dierckx et Teddy Teuma absents plusieurs semaines : phase classique finie pour le Belge

22:00
"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

"Anderlecht est la 2e plus mauvaise équipe de la phase retour" : le constat alarmant d'Hein Vanhaezebrouck

21:40
2
Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité

21:20
Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

Deux Loups, un Rouche et le bourreau des Zèbres : notre équipe-type de la semaine

21:00
C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

C'est le grand jour pour Kaye Furo : le jeune talent belge titulaire avec Brentford pour la première fois

20:33
1
Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

Vincent Kompany protège l'un de ses joueurs : "Il n'y a aucune pression sur lui"

20:20
"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

"La grande différence depuis ce match au Real, c'est ça" : les mots de Sébastien Pocognoli avant Monaco-PSG

20:00
Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

Un totem d'immunité qui interpelle : Alfred Schreuder osera-t-il écarter un titulaire très critiqué ?

19:30
Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

Le Standard et l'Union SG s'unissent pour la bonne cause

19:00
1
OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

OFFICIEL : Thorsten Fink se lance dans une nouvelle aventure à l'étranger

18:30
"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

"Il est physiquement en retard par rapport à Godts" : Toby Alderweireld se montre clair sur Rayane Bounida

18:00
1
OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos rejoint le Sporting de Charleroi

17:42
4

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 22
Rennes Rennes 3-1 PSG PSG
Monaco Monaco 3-1 Nantes Nantes
Marseille Marseille 2-2 Strasbourg Strasbourg
Lille OSC Lille OSC 1-1 Brest Brest
Paris FC Paris FC 0-5 Lens Lens
Le Havre Le Havre 2-1 Toulouse Toulouse
Lorient Lorient 2-0 Angers Angers
Metz Metz 1-3 Auxerre Auxerre
Lyon Lyon 2-0 Nice Nice
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved