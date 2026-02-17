La revanche de Courtois, Wout Faes pour stopper le PSG : les Belges actifs en Ligue des Champions ce mardi

Quatre affiches de Ligue des Champions, et plusieurs Belges attendus sur les pelouses, ce mardi soir. Thibaut Courtois et le Real Madrid attendent Benfica au tournant, tandis que Wout Faes et Monaco devront faire le gros dos face au PSG.

La Ligue des Champions, c'est déjà reparti. Après la phase de ligue s'étant terminée fin janvier, les barrages, autrement appelés seizièmes de finale, débutent ce mardi soir, avec quatre affiches au programme.

Galatasaray - Juventus

Les deux équipes ont enregistré trois victoires en phase de ligue, mais sept places séparaient les Turcs (20es) des Italiens (13es). Manche aller à Istanbul, où Loïs Openda devrait commencer sur le banc de la Vieille Dame. À Galatasaray, Ilkay Gündogan, Leroy Sané ou encore Victor Osimhen sont attendus dans le onze de base.

Benfica - Real Madrid

Après le but du gardien Anatoliy Trubin lors de la dernière journée de la phase de ligue contre le Real Madrid pour se qualifier dans le top 24, le club lisboète retrouve les Merengues en barrages.

José Mourinho devra, comme il en a le secret, sortir un lapin de son chapeau pour que Benfica vienne à bout de la Maison Blanche, où Thibaut Courtois sera titulaire dans les buts. À Benfica, Dodi Lukebakio, de retour de blessure et sur le banc ce week-end, devrait être dans le groupe.

Dortmund - Atalanta

Deuxième de la Bundesliga, à six points seulement d'un Bayern Munich qui rafle tout : le Borussia Dortmund ne fait pas beaucoup de bruit, mais reste un adversaire très coriace. En Ligue des Champions, le BVB a terminé à la 17e place de la phase de ligue et affronte le 15e, ce mardi soir. Une rencontre pour laquelle aucun Belge n'est attendu sur la feuille de match, Charles De Ketelaere s'étant blessé avec la Dea.



Lire aussi… Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes : Loïs Openda en manque criant d'efficacité›

Monaco - Paris Saint-Germain

Rencontre 100 % française entre les troupes de Sébastien Pocognoli et le champion d'Europe en titre. Dans ce duel déséquilibré sur le papier, les Monégasques devront surprendre les Parisiens au match aller pour que cette double confrontation ne soit pas déjà terminée après 90 minutes.

Wout Faes est attendu dans le onze de base de Monaco, tandis que le jeune Stanis Idumbo devrait prendre place sur le banc. L'ancien de l'Union, Simon Adingra, est attendu dans le onze de base de l'ASM, au même titre que l'ancien de l'Antwerp, Willian Pacho, pour le PSG.