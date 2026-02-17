Le Club de Bruges peut-il le faire contre l'Atlético ? Les réponses de Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck

Le Club Bruges s'apprête à disputer ce mercredi les barrages de la Ligue des champions. Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck se sont exprimés sur les chances des Brugeois face à l'Atlético.

Le Club Bruges n’est clairement pas favori face à l’Atlético Madrid. S’ils veulent avoir une chance de se qualifier contre la formation espagnole, les Blauw en Zwart devront d’abord livrer une grande prestation à domicile au Jan Breydelstadion.

Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck y croient pour le Club Bruges

Les Espagnols se montrent toutefois irréguliers ces dernières semaines et ont encore subi une lourde défaite le week-end contre le Rayo Vallecano (avec une équipe remaniée). Mais cela ne signifie pas pour autant que les Madrilènes viendront s’incliner à Bruges, encore moins sur un score de 3-0.

"Il est possible que le Club Bruges batte l’Atlético Madrid mercredi", ont déclaré Franky Van der Elst et Hein Vanhaezebrouck dans Een-Tweetje. "Avec l’Atlético Madrid, tout est possible cette saison depuis janvier", a ajouté l’icône du Club Bruges.

"Face au meilleur Atlético, ce sera très compliqué pour le Club Bruges. Mais si c’est un Atlético plus moyen, beaucoup de choses deviennent possibles. Je m’attends à ce qu’ils jouent prudemment, peut-être avec une défense à cinq lors du match aller, en attendant le bon moment pour placer un contre."



Hein Vanhaezebrouck a poursuivi : "L’Atlético donne l’impression qu’on peut leur faire quelque chose, mais ils restent très dangereux. Devant, ils sont redoutables. La question est de savoir si le Club Bruges pourra survivre à cette pression. Et en plus, ils savent aussi très bien défendre."