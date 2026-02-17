Saint-Trond en Europe, c'est de plus en plus plausible... mais où ?

Photo: © photonews
STVV a d'ores et déjà validé son ticket pour les Champions Playoffs, et au vu de son nombre de points d'avance sur la concurrence, un billet européen est tout à fait envisageable.

On se prend à rêver du côté de Saint-Trond. D'un titre ? Bien sûr, certains y pensent, mais il faudra réaliser de véritables exploits en Playoffs contre Bruges et l'Union Saint-Gilloise, grands favoris. Par contre, un ticket européen semble très clairement à portée. 

L'écart avec Anderlecht est en effet actuellement de 14 points, ce qui reste large même après division des points par deux. Malines et La Gantoise sont encore un peu plus loin.. et au vu du rythme trudonnaire, l'écart pourrait encore se creuser un peu plus.

Autre point important : si l'Union Saint-Gilloise remporte la Coupe de Belgique et termine dans le top 2 (ce qui paraît logique si Saint-Trond n'y parvient pas), alors le troisième meilleur ticket européen serait réattribué au troisième du championnat. Dans ce cas, il faudrait un scénario complètement improbable pour passer à côté de l'Europe.

Le Stayen peut-il accueillir la Coupe d'Europe ? 

Mais le Stayen pourra-t-il jouer ses matchs de Coupe d'Europe au Stayen ? Pour l'instant, Den Dreef, le stade d'OHL, est repris comme stade européen du STVV par la Commission des licences. Il faudrait rehausser les sièges de la Tribune Nord et agrandir le banc de touche pour rentrer dans les normes européennes.


"Nous ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien sûr, nous avons une ambition saine, mais il faut d'abord se qualifier. Si nous décrochons cette qualification, nous voulons en effet tout faire pour jouer au Stayen", a déclaré le Brand Manager des Canaris, Bert Stas, au Belang van Limburg.

STVV

