Eden Hazard révèle un souvenir pénible : "C'était un très mauvais moment"

Dans une interview accordée au Guardian, Eden Hazard a évoqué sa nouvelle vie, et ses souvenirs. Il est notamment revenu sur une anecdote datant de son passage à Chelsea.

Eden Hazard profite de sa nouvelle vie : repos, voyages, matchs de gala... et "job" à plein temps en tant que papa de cinq garçons. "La vie va très vite ! Hier, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 35... il faut en profiter, pas seulement en football mais sur tous les plans", commence-t-il dans les colonnes du Guardian.

"La famille, c'est ce qui aide. Ma vie est simple : je reste à la maison et je profite de ma femme, mes enfants, mes frères (...) Je suis père de cinq enfants, donc je suis presque un chauffeur de taxi plutôt qu'un footballeur actuellement, mais ça me va", plaisante, l'ex-Diable Rouge.

Eden Hazard a dû s'excuser auprès de José Mourinho 

Eden est également revenu sur sa carrière en Angleterre, et notamment sur un souvenir pénible datant de l'ère Mourinho à Chelsea. "Je n'ai pas qu'une anecdote, j'en ai plein (rires). Je me rappelle que la première année où Mourinho est arrivé, j'étais allé voir un match à Lille, et j'avais perdu mon passeport sur le chemin du retour", raconte Hazard.

"Je n'ai pas été autorisé à rentrer en Angleterre et j'ai donc manqué l'entraînement. Je suis revenu vers 14h. Quand la session d'entraînement était terminée, j'ai dû m'excuser. C'était un moment très pénible", reconnaît l'ex-star des Blues. "La semaine suivante, il m'a retiré du groupe. Il m'a dit que c'était de ma faute. Mais le week-end suivant, je rejouais et tout s'est bien passé". 


En dehors de cette petite erreur, Eden Hazard avait une très bonne relation avec le Portugais. "J'ai beaucoup appris de Mourinho", affirme-t-il. "Sa passion pour le football, la confiance qu'il donne à ses joueurs. La façon dont on s'entraînait avec lui était incroyable". 

