Alfred Schreuder est-il le bon choix pour Anderlecht ? Certains détails peuvent en faire douter

Alfred Schreuder est toujours le candidat n°1 à la succession de Besnik Hasi, mais s'il débarque bel et bien à Anderlecht, cela collera-t-il ?

Alfred Schreuder a un profil clair : ce qui compte chez lui est la tactique. Il parvient à tirer le maximum de ses joueurs, à structurer son équipe de façon claire et à l'organiser au mieux sur le plan défensif. L'efficacité - et les trois points - passent avant tout.

On peut donc se demander si ce genre de profil convient, en temps normal, à un club comme le RSC Anderlecht. Schreuder a déjà connu des difficultés à gérer les joueurs ayant une forte personnalité, de l'égo et du talent individuel à revendre. On l'a parfois vu avec Noa Lang.

Les joueurs de l'Ajax n'en étaient pas fans

Ce qui s'est passé à l'Ajax en était également un exemple clair. Dans un club qui accorde énormément d'importance aux individualités et à la créativité, Schreuder a un peu bridé son vestiaire. Les joueurs de l'Ajax doutaient de ses méthodes.

Là où les résultats ont rapidement plaidé en sa faveur à Bruges, ce qui a fait taire les insatisfaits, à l'Ajax, cela lui aura été fatal. Reste aussi à analyser à quel point les circonstances, avec une Union qui s'est inexplicablement effondrée, ont facilité la tâche du Néerlandais... qui n'est pas resté assez longtemps pour qu'on juge sur pièces après une préparation complète.

C'est aussi l'une des inconnues : l'expérience d'Alfred Schreuder en tant qu'entraîneur principal, malgré ses 53 ans, est "limitée". Il n'a dirigé que 108 matchs au plus haut niveau - et encore faut-il compter plusieurs piges au Moyen-Orient, dans des championnats bien plus faibles que le belge.





Alfred Schreuder amènera donc de l'organisation et de la structure... alors que les joueurs du RSC Anderlecht peine à exprimer leurs qualités offensives et où des créatifs comme Verschaeren, Stroeykens ou même Bertaccini n'arrivent pas à trouver leur meilleur niveau. Les jeunes progresseront-ils sous sa houlette ? À court terme, cela peut marcher... mais à long terme (et c'est ce que vise le Sporting), il pourrait y avoir un couac. Et il faudra alors - encore - tout recommencer. Affaire à suivre...