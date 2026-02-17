Et si Keisuke Goto rapportait gros à Anderlecht dès l'été prochain ?

Le RSC Anderlecht ne profite pas des qualités de buteur de Keisuke Goto cette saison, mais elles ne passent pas inaperçu à l'international. Les Mauves pourraient donc se frotter les mains.

Le RSC Anderlecht a laissé filer Keisuke Goto (20 ans) en prêt au STVV l'été passé, le Japonais étant frustré de son manque d'opportunités en pointe de l'attaque des Mauves. Depuis son départ, son bilan est impressionnant avec 10 buts en championnat, qui participent grandement à la belle saison des Canaris.

Le paradoxe est d'autant plus frappant quand on voit les difficultés d'Anderlecht à marquer des buts, Kasper Dolberg n'ayant pas vraiment été remplacé. Mais le club bruxellois a été très clair : il s'agit d'un prêt sans option d'achat. Dans quelques mois, Goto reviendra au Lotto Park.

Keisuke Goto pourrait déjà rapporter gros à Anderlecht

Reste à savoir si le Japonais reviendra afin de se battre pour une place de titulaire à Anderlecht... ou pour être directement vendu. Car selon le média britannique Sportsboom, l'attaquant prêté à Saint-Trond attire d'ores et déjà beaucoup d'intérêt en Angleterre.

Newcastle United et Wolverhampton seraient assez concrets à son sujet, tandis que Tottenham, Chelsea et Brighton & Hove Albion suivraient également la situation de près. Ailleurs en Europe, l'Eintracht Francfort serait également très intéressé. Une liste de candidats acquéreurs un peu trop longue pour être 100% crédible, mais il ne serait pas étonnant que plusieurs clubs voient en Keisuke Goto une vraie option.



Sportsboom précise que le RSCA pourrait en demander entre 15 et 20 millions d'euros - une somme qui serait particulièrement élevée pour un joueur surnuméraire l'été dernier. Goto est évalué à 3,5 millions d'euros par Transfermarkt. Mais s'il continue sur sa lancée, le buteur de STVV pourrait espérer une sélection pour la Coupe du Monde... et voir sa valeur exploser.