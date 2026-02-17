Le fils d'une tête bien connue à Liège signe son premier contrat pro au Standard

Le Standard a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Gabriel Loemba. Un nom de famille que les Liégeois connaissent bien.

Gabriel Loemba (15 ans), U16 du Standard de Liège, a signé son premier contrat pour les Rouches. Milieu de terrain formé à OHL, au Sporting Bruxelles puis à Londerzeel, il évolue depuis au sein de l'académie du Standard.

Le nom de famille de Gabriel Loemba vous dira peut-être quelque chose. Il est en effet le fils de Yannick Loemba (35 ans), encore actif à l'heure à l'UR Namur et qui a évolué au RFC Liège de 2022 à 2025. Loemba a disputé 63 matchs pour les Sang & Marine.

Gabriel Loemba passe pro au Standard

Sur le site de l'académie du Standard, Gabriel Loemba s'est présenté aux supporters. "Je suis un milieu de terrain et je joue actuellement en U16 (...) J'ai commencé à Leuven car mon père y jouait en équipe première", explique-t-il. Yannick Loemba a porté les couleurs d'OHL de 2016 à 2017.

"Je n'ai pas encore eu l'honneur d'être appelé par une sélection nationale, que ce soit le Congo ou la Belgique", précise Loemba junior. Il peut en effet défendre les couleurs de la Belgique comme du Congo-Brazzaville.



Les U16 Elite 1 du Standard ont terminé 3e de la saison régulière, et vont bientôt entamer les Playoffs. Ce premier contrat pro pour Gabriel Loemba laisse augurer d'une apparition future avec le SL16.