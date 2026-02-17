Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction

Exclu face à Anderlecht, il connaît désormais sa sanction
Photo: © photonews

Lors de la demi-finale retour entre l'Antwerp et Anderlecht, Yuto Tsunashima a pris un carton rouge pour une intervention sur Ibrahima Kanaté. Il connaît sa sanction.

Le parquet fédéral a été clément envers Yuto Tsunashima (25 ans), défenseur de l'Antwerp, après son expulsion lors de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique contre le RSC Anderlecht. Le Japonais avait été exclu pour une faute sur Ibrahima Kanaté, en fin de rencontre. 

Tsunashima s'est en effet vu proposer une sanction d'un match avec sursis, aucun match effectif et une amende de 500 euros. 

Yuto Tsunashima ira bien à l'Union Saint-Gilloise

Selon le tableau indicatif des sanctions, la faute de Tsunashima pouvait cependant lui valoir jusqu'à deux matchs de suspension. Mais le défenseur de l'Antwerp a pour lui un casier vierge qui lui a valu la clémence des instances décisionnaires.

L'Antwerp pourra donc bel et bien compter sur Yuto Tsunashima pour le déplacement du week-end prochain au Parc Duden, face à l'Union Saint-Gilloise. Une bonne nouvelle pour le Great Old.


Largement battu par Anderlecht en demi-finale retour de la Coupe, le Matricule 1 a en effet enchaîné avec une défaite à la maison contre Westerlo, qui laisse les Anversois à 6 points du top 6 avec 5 matchs à jouer. L'Antwerp n'a plus droit à l'erreur. 

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
